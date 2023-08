Nadine, despre viața în Franța: La ei totul e rigid, e scrobit

Nadine Voindrouh s-a întors recent în România pentru că și-a pierdut o bună parte din actele personale, printre care se numără certificatul de naștere și cel de căsătorie. Fosta elevă de la „Școala Vedetelor” a mai adăugat că va sta în țară pentru o scurtă perioadă de timp. Plecarea înapoi în Franța este programată pentru începutul lunii septembrie.

Cântăreața a decis alături de soțul ei, Dragoș Apostolescu, că au nevoie de o vacanță. Astfel, cei doi alături de băiatul lor, Noah, în vârstă de 12 ani, au venit din Franța cu mașina. Nadine a explicat că au ales această variantă pentru că așa puteau vedea o mulțime de peisaje în timpul călătoriei.

„Nu o să vă vină să credeți, dar ăsta e motivul 100% real: mi-am pierdut o parte din actele personale și atunci am decis că e un semn să ne întoarcem într-o scurtă vacanță Ar fi fost o variantă mai ieftină, desigur, să ne refacem actele la ambasada de la Paris , dar am pus în joc și dorul de bunici”.

Nadine a mai adăugat că primul contact cu România a fost la Timișoara, unde a rămas surprinsă de ospitalitatea ospătarilor. Cântăreața a explicat că în Franța nu s-a bucurat de serviciile pe care le găsește în țară, făcând referire atât la restaurante, cât și la servicii cosmetice sau de manichiură. Nadine a susținut că francezii nu înțeleg multe din filosofia românilor.

Fosta elevă de la „Școala Vedetelor” a povestit că atunci când le spunea francezilor că vine din România, marea majoritate dintre ei făceau o legătură cu comunitatea de romi. Nadine a susține că francezii atunci când aud de România fac imediat legătura cu romii. Cântăreața ar fi încercat să le explice celor pe care i-a întâlnit care este adevărul, dar foarte puțini au înțeles chiar dacă a adus și argumente.

Nadine locuiește alături de familia sa într-o comună aflată în centrul Franței, la aproximativ 15 minute de mers cu mașina de Bordeaux. Ea a reușit să le explice vecinilor ei că nu face parte din comunitatea de romi și în cele din urmă a reușit să se integreze. Cântăreața a mărturisit că a simțit o frustrare în ultimii doi ani pe această temă din cauza spuselor celor pe care îi întâlnea.

Când încerci să-mi dai peste nas că locuiesc în cort sau că dorm pe sub poduri, deși am acasă, și apoi te minunezi de inteligența mea, și mă aprind! La un moment dat îți ajunge la os și te mai apucă să le mai spui una sau alta! Lumea a ajuns să mă cunoască, inclusiv cei de la primărie, cam ce hram port, și cei mai mulți îmi spun acum că-i contrazic pe conaționalii lor care spun ce spuneau și ei cu ceva timp în urmă despre români”, a declarat Nadine Voindrouh .

Nadine a povestit că unul dintre cele mai bizare momente trăite de când se află în Franța a fost când a mers cu fiul ei la bazinul olimpic pentru a înota. Cântăreața s-a îmbrăcat într-un costum de ciclist care ajungea până la genunchi și se încheia până sub bărbie pentru că nu a dorit să își pună în evidență formele.

Mai mult decât atât, Nadine a purtat și o casă de păr pe care a lipit-o strâns pentru a-și acoperi urechile. Fosta elevă de la „Școala vedetelor” a mai adăugat că are fobiede apă, dar în urma insistențelor fiului său de a intra în bazin, a mers alături de el să înoate în piscină. Ulterior, Nadine a auzit că este strigată de o persoană din afara bazinului.

„Deodată, în imensitatea de oameni aflată în același moment la bazin mă aud strigată pe nume. Era româncă, care, culmea ironiei, m-a recunoscut. După voce, mi-a spus ea mai târziu. Nicicând nu m-am simțit mai lipsită de confort, nicicând n-am arătat mai hidos, nicicând n-am simțit că a fost mai nepotrivit momentul! Dar am trecut peste și am discutat cu doamna aceea care a ținut să mă prezinte și membrilor familiei cu care era acolo.

A fost o prezență agreabilă fata aia, chiar deosebită, numai că iată ce feste îți poate juca viața uneori! Îmi place să stau singură. Am meditat la cele întâmplate în ziua în care am pus și eu un costum de baie pe mine și la întâlnirea cu o româncă foarte simpatică, repet. Am concluzionat că a fost foarte amuzant!”, a declarat Nadine Voindrouh pentru Cancan.ro.