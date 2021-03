Tricolorii mici vor disputa, de la ora 22:00, primul meci din grupele Campionatului European Under 21, iar selecţionerul Adi Mutu recunoaşte că nu ştie deocamdată care sunt toţi cei unsprezece jucători pe care îi va arunca pe teren, în bătălia cu Olanda.

Adi Mutu îi laudă pe elevii săi pentru modul în care s-au antrenat în ultimele zile în cantonamentele de la Buftea şi de la Budapesta. „Briliantul” admite că a fost puţin pus în încurcătură, dar e optimist că va găsi cea mai bună formulă de joc pentru confruntarea cu tehnicii fotbalişti ai „Portocalei Mecanice”.

„Am peste douăzeci de jucători la dispoziție, care sunt, mai mult sau mai puţin, la acelaşi nivel şi care mă pun în dificultate. Toți se antrenează foarte bine şi e normal atunci să am dubii, însă până mâine voi rezolva şi această problemă” a declarat tehnicianul în vârstă de 42 de ani.

Mutu crede în calificarea în sferturile de finală

Chiar dacă naționala de tineret a României pleacă abia cu cea de-a treia şansă de a ieşi din această grupă, după Olanda şi campioana europeană din 2019, Germania, Mutu e convins că Alexandru Măţan şi ceilalți coechipieri ai săi pot produce surpriza.

„Mă bucur că jucătorii mei îşi pun obiective înalte. Aceasta dovedeşte că vor să îşi depășească limitele. Am încredere în băieţi şi sper ca ei să îşi îndeplinească visul” a fost mesajul de luptă pe care „Briliantul” l-a transmis către jucătorii săi.

Mutu afirmă că mai are doar câteva necunoscute în formula de start pe care o va alinia în disputa cu batavii şi nu vrea să se grăbească înainte de a definitiva primul unsprezce. „Am semne de întrebare în fiecare zi. Nu neapărat că nu am conturat primul unsprezece al echipei, ci orice antrenor se întreabă mereu dacă a făcut alegerile corecte” a explicat selecționerul reprezentativei sub 21 de ani a României.