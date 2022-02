Mutare-surpriză a lui Adrian Câciu. Ministerul Finanțelor a devenit acționar la Fondul Proprietatea

Statul român a achitat aproape 190 de milioane de lei Fondului Proprietatea! Plata a fost făcută în contul acțiunilor deținute și neplătite până în prezent. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, însă poziția sa a fost confirmată și de administratorul Fondului Proprietatea, Franklin Templeton International.

Ministerul Finanțelor este acționar al Fondului Proprietatea

„În acest moment, Ministerul Finanțelor este acționar al Fondului Proprietatea și vom analiza împreună care este evoluția acestui fond. Valoarea acțiunilor este de 7 ori față de valoarea subscrisă și vărsată”, a declarat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, miercuri.

Anterior, administratorul Fondului Proprietatea, Franklin Templeton International, a precizat că pe data de 1 februarie, statul român, prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice, a achitat suma de circa 189,2 milioane de lei, reprezentând plata tuturor acțiunilor neplătite deține de statul român.

Adrian Câciu a achitat toate acțiunile neplătite ale statului român

La finalul anului trecut, statul deținea circa 363,8 milioane de acţiuni neplătite la Fond, fiecare dintre acestea având o valoare nominală de 0,52 lei, potrivit unui document publicat la bursă și citat de Ziarul Financiar.

„Plata menţionată anterior s-a efectuat în exercitarea drepturilor Statului român în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente”, mai arată documentul.

Prin urmare, începând cu data de 1 februarie, noua valoare a capitalului social subscris şi vărsat al fondului este e circa 3,3 miliarde de lei, împărţit în 6,4 miliarde de acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,52 de lei, notează sursa citată.

Acţiunile FP se apreciau cu circa 1% la jumătate de oră de la începutul şedinţei de tranzacţionare de marţi, pe tranzacţii de 57.000 de lei. Creşterea ajunge la 4,77% de la începutul anului, pe un rulaj de 134 de milioane de lei.

Fondul Proprietatea are o capitalizare de 13,2 miliarde de lei, fiind deţinut în proporţie de 49,8% de persoane juridice, urmate de persoane fizice (23,2%), The Bank of New York Mellion (17%) şi Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii.