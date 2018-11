Se pregăteşte O MUTARE-BOMBĂ ÎN MEDIA din România? Omul lui Trump, şeful Euronews şi un MOGUL s-au întâlnit

Michael Peters, bossul gigantului Euronews, și Mark Robertson, „omul” lui Donald Trump, au aterizat în secret la București, unde s-au întâlnit cu Cozmin Gușă, acționarul Realitatea TV.





Doi dintre cei mai influenți și puternici oameni de mapamond au fost prezenți, marți, în Capitală, unde s-au întâlnit cu ultra-cunoscutul mogul Cozmin Gușă. Michael Peters, CEO-ul Euronews, și Mark John Robertson, preşedintele firmei de lobby Potomac Global Advisors LLC, au purtat o discuție cu bossul de la Realitatea TV, într-o locație de lux din Capitală, scrie Cancan.

„Sursele susţin că Michael Peters și Cozmin Gușă ar fi discutat chiar de un parteneriat între Euronews, una dintre cele mai puternice televiziuni de știri din lume, și Realitatea TV! Întrevederea a fost una ”fulger”, iar părțile ar fi ajuns la un numitor comun. Michael Petres a sosit la București cu un avion privat, care a aterizat pe aeroportul Băneasa.

A poposit câteva ore la București, ocazie cu care s-a întâlnit Cozmin Gușă, dar și cu Mark Robertson. Cei trei sunt buni prieteni și colaborează de mulți ani. Bossul gigantului Euronews a părăsit România tot marți, fiind condus până la aeroport chiar de acționarul de la Realitatea TV și preşedintele firmei de lobby Potomac Global Advisors LLC”, mai menționează sursa citată.

„De CANCAN se vede treaba că nu scapă nimeni! Dar, asta-i viața, o să vă răspund. Michael Peters a venit pentru câteva ore la București pentru o întâlnire cu mine. Sigur că este un eveniment, o știre, pentru că în acest moment probabil dânsul este cel mai important manager din mass-media europeană. Nu pot să vă spun însă ce am discutat, este o treabă confidențială. În ce-l privește pe Mark Robertson, e de notorietate faptul că suntem parteneri, chiar acum, când m-ați sunat, suntem împreună la Bruxelles. După ce a plecat Michael Peters, am mai discutat câte ceva, apoi am băut un vin la aniversarea Capital, nu avem nimic de ascuns”, a mărturisit Cozmin Gușă în această dimineață

