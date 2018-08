Peste 2 milioane de musulmani au început pelerinajul la Mecca

Locul nașterii profetului Mahomed este leagănul islamului, iar pelerinajul anual a început ieri cu prezența a peste două milioane de musulmani.





Cunoscut și sub denumirea Hajj, pelerinajul religios este cel mai grandios din lume, reprezentând cel de-al Cincealea Stâlp al Ismalului (credință, rugăciune, pomană, post și pelerinaj) și se desfășoară în fiecare an între zilele de 8 și 12 ale lunii dhu-lhigga, ultima lună din calendarul islamic. Despre Hajj, religia spune că fiecare musulman are această datorie ce trebuie săvârșită cel puțin o dată în viață, ca demonstrație de solidaritate și supunere față de Allah.

Povestea lui Ibrahim

Legenda spune că „în vremea lui Ibrahim, în jurul anului 2000 î.Ch., Allah i-a cerut cestuia să-și lase singuri în deșert pe soția Hajar și fiul Ismail. Căutând adăpost, apă și hrană, Hajar a alergat înainte și înapoi dealurile Safa și Marwa de șapte ori. Disperată, a lăsat bebelușul pe jos și a implorat ajutorul lui Allah. Copilul a plâns și a lovit pământul cu călcâiul și din acel loc a izvorât o fântână”. În pelerinaj, pe lângă ore lungi de meditație și sacrificarea unor berbeci (sau cămile), musulmanii trebuie să străbată de șapte ori distanța de 394 m dintre colinele Safa și Marwah, în amintirea lui Hajar și Ismail.

Testați de specialiști

Prezența nemusulmanilor este total interzisă în Mecca și în împrejurimile sale, scriu organizațiile musulmane din România. Pe drumurile care duc spre Mecca sunt numeroase puncte de control menite să-i depisteze pe eventualii intruși.

Translatori și capsule de dormit

Pelerinii vin la Mecca din toate colţurile planetei, dar cei mai mulţi sunt din Egipt, India, Pakistan, Bangladesh şi Sudan, au precizat autorităţile. Pentru a ajuta credincioşii musulmani, dintre care majoritatea (80%) nu vorbesc araba, în acest an a fost mobilizată pe teren o echipă de 80 de traducători, care vor lucra 24 de ore timp de 7 zile, asigurând traduceri în engleză, franceză, farsi, malaieză, hausa, turcă, chineză şi urdu.

De asemenea, potrivit Xinhua, Arabia Saudită va introduce capsule gratuite de dormit în care pelerinii se pot odihni, îşi pot schimba hainele, pot face duş şi îşi pot stoca bagajele timp de trei ore.

