Sau musca țețe, care să necăjească pe oricine ațipea prin locurile mai umbrite ale Raiului, dacă or fi existat pe acolo locuri umbrite. Tot așa, când a apărut statul modern cu tot alaiul lui de instituții mai mari sau mai mici, disconfortul cetățeanului nu a fost uitat și, cum musca și țânțarul deja existau, a fost inventat funcționarul cu inițiativă.

Ăsta e mai periculos decât orice muscă-n căutare de locuri de unde să te piște! Statistic vorbind, cei mai mulți funcționari cu inițiativă apar în domeniile care ne interesează direct, Sănătate, Învățământ și Administrație Publică. Te duci la doctor înarmat cu cardul și afli de la ușă că îți mai trebuie nu știu ce trimitere pe care taman ce a stabilit-o ministrul sau inspectorul sau mai știu eu cine. Ai de scos un act, de la ghișeu te întâmpină o hârtie mare pe care scrie că exact cu puțin timp în urmă s-a hotărât ca hârtia respectivă să o ridici de la altă instituție. Din toate Învățământul a suportat cele mai extravagante schimbări, făcute de la o zi la alta, pe genunchi.

Manuale scoase din folosirea la clasă după începerea anului școlar, clase desființate după înscriere, reguli de la examene modificate cu o zi-două înainte. Fiecare ministru nou-numit a venit cu deea clară că de la Spiru Harte până la el sau ea lucrurile au stagnat și a venit clipa multașteptată a reformei. Vacanțe date peste cap, cărți aruncate la gunoi, planuri de viitor abandonate, nimic nu contează când un ministru are în minte să schimbe tot din subordinea sa. De aceea românul s-a învățat să creadă orice știre care începe cu ”de la anul…” Omul zice merci că nu se schimbă ceva la anul școlar deja început și își vede de treabă. Știe el că până la vacanța de vară se mai schimbă lucrurile de câteva ori.

Dacă fiica mea cea mică nu era deja în clasa 0, pregătitoare, și avea, să zicem, cu exact un an mai puțin, acum câteva zile aș fi știut că toamna viitoare merge la această combinație (stranie, dar binevenită) de grădiniță și gimnaziu. De unde știam? Păi din declarația noului ministru, Monica Anisie, făcută la sfârșitul lui noiembrie, când a fost întrebată dacă se desființează clasa ”metisă”: ”Doamne fereşte, eu nu ştiu de unde anume s-a pornit cu acest… Este viziunea doamnei Andronescu. Acum, la conducerea Ministerului Educaţiei este altcineva, prin urmare vă spun foarte clar: este exclus ca la acest moment să se desfiinţeze clasa pregătitoare. Să nu uităm că totuşi eu am făcut parte din echipa care a realizat Legea nr. 1 din 2011, deci în 2012 am fost persoana care a introdus, împreună cu ministrul de atunci, clasa pregătitoare, deci nu se pune problema ca tocmai eu să fiu aceea care desfiinţează clasa pregătitoare”.

Marți dimineață, însă, când lași și ultimul copil din casă la poarta școlii, afli că se desființează clasa pregătitoare. Știrea careți dă vestea că planurile tale pentru toamna viitoare sunt caduce îți și spune că ministrul Anisie are de reformat Învățământul și că ”pregătitoarea” nu are loc în lumea pe care o va reconstrui din temelii! De ce crezi știrea? În primul rând pentru că, așa cum am mai spus, nu e nimic neobișnuit ca un ministru să schimbe regulile de cum a ajuns în fotoliu. În al doilea rând pentru că ești grăbit, nu te duci la sursa inițială a știrii, nu cauți comentarii, nu te interesează reacții. Spui doar: ”Ai dracu’, iar au schimbat modificarea!” și îți vezi de prima cafea a zilei. Într-un fel ai dreptate, pentru că la scurt timp apare negarea. Ministrul a declarat la o emisiune de radio: ”Eu consider că este foarte important pentru sistemul de educație să existe clasa pregătitoare.

Și voiam să lămuresc acest aspect.A fost în spațiul public enunțată ideea că Ministerul Educației va desființa clasa pregătitoare. Nu se desființează clasa pregătitoare. Există o lege în sensul acesta, iar eu respect întotdeauna legea”. Până la urmă, toată înșiruirea de declarații – fără a avea convingerea că lucrurile nu se mai pot schimba într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat – vine din mai mulți factori, obișnuința miniștrilor degrabă reformatori, ziariști grăbiți care preiau unii de la alții… dar, așa cum am spus, furtuna asta a trecut pe lângă paharul meu de apă, având deja fata la ”pregătitoare”. Importante acum sunt ghetuțele pentru Moș Nicolae.

