MULTICULTURALISMUL FRANCEZ naşte monştri. Un rapper de culoare cere ca albii să fie spânzuraţi

„Intru în creșe/ Să ucid bebelușii albi/ Îi prind repede și le spânzur părinții”. Sunt versurile șocante ale unui videoclip care a declanșat o adevărată furtună în Franța. Youtube a șters materialul, iar procuratura franceză s-a sesizat. Până și ONG-urile anti-rasism, mult mai sensibile la așa-zisa discriminare a minorităților decât la amenințările împotriva majorității, au declarat că e vorba de instigare la violență și ură rasială.





De fapt, e vorba pur și simple de un apel la crimă împotriva francezilor, la purificarea etnică a suburbiilor locuite majoritar de imigranți. Clipul intitulat „Spânzură-i pe albi!” îi aparține unui rapper de culoare quasi-necunoscut în Franța. Așa-zisul artist, care își spune Nick Conrad, n-a folosit numai versurile ca să-și promoveze ideile criminale. Videoclipul are și o acțiune pe măsură. Un om alb este răpit din mijlocul străzii, într-o zonă care pare a fi plasată în

suburbia-ghetou Seine-Saint-Denis, și dus într-o parcare de doi bărbați de culoare. Unul dintre agresori e interpretat chiar de Nick Conrad. În parcare, albul este dezbrăcat și pus să îngenuncheze. Rapperul îi bagă țeava pistolului în gură, insinuând voalat că bărbații albi sunt homosexuali. „Ai greșit zona”, îi spun agresorii, fugi ca să-ți scapi viața și pielea ta albă. Oare albii știu să alerge, se întreagă batjocoritori agresorii. Știu să facă puțină magie ca să se salveze? Victima încearcă să fugă, dar e doborâtă cu un foc de armă. Omul alb se târăște ca să scape, dar nu are nicio șansă. De altfel, prima secvență a videoclipului îl arată pe alb spânzurat, în timp ce Nick Conrad își aprinde trabucul.



Întrebat de ziariști ce are de spus în apărarea sa, Nick Conrad susține că a vrut să șocheze, dar că nu se aștepta ca lucrurile să devină atât de serioase. Spune că ar fi trebuit să avertizeze că totul e o ficțiune, apoi începe să-și depene viziunea delirantă. "În clipul meu, care este doar ficțiune, am vrut să inversez rolurile omului alb și ale negrului și să propun o percepție diferită a sclaviei.(...)

Această piesă este o oglindă, un răspuns la nedreptățile îndurate de comunitatea mea încă din perioada sclaviei. Am fost inspirat de experiența mea personală și de ceea ce văd ca artist. Am impresia că omul negru trebuie să depună întotdeauna mai multe eforturi pentru a se integra și a intra în mucegaiul pe care societatea dorește să-l impună ".



Să nu credeți însă că Nick Conrad e un biet nebun, un caz patologic singular. Victimizarea minorităților, tezele ideologiei corectitudinii politice au creat monștri. Acum câteva luni, un alt rapper a fost cât pe ce să stârnească o adevărată revoltă prin tupeul de a vrea să concerteze la Bataclan, exact în locul în care atâția francezi au fost uciși de teroriști. Numele de scenă al acestui rapper e Medine, iar una dintre melodii se numește Jihad. Versurile lui Medine n-au nevoie de niciun comentariu: "Să-i răstigim pe atei ca pe Golgota... să punem

fatwas (aici cu sensul de edict islamic de condamnare la moarte) pe capetele acestor idioți". Poate vi se pare că războiul rasial pe care îl duc prin versuri rapperii de culoare din Franța e o prostie, o încercare de a atrage atenția asupra lor. E posibilă și această variantă. La asta s-au gândit probabil și coloniștii francezi din orașul Oran care au ales să rămână în Algeria și după proclamarea

independenței. Li se spusese că trebuie să aleagă între valiză și coșciug, dar nu au crezut. Măcelul din Oran a durat câteva ore, până la intervenția jandarmeriei franceze. Cifrele oficiale vorbesc de 95 de europeni uciși- bărbați, femei și copii, cei mai mulți cu gâtul tăiat. Asociațiile urmații acelor pieds noir (coloniști europeni) care au reușit să se refugieze în Franța cred însă că e vorba de câteva sute. Și mai e un motiv pentru care amenințările ar trebui luate în serios. Istoria are obiceiul să se răzbune pe cei care o uită.

Opiniile exprimate de invitații EVZ aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al publicației