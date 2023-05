MTV News se închide după 36 de ani de activitate. Paramount Global a redus personalul cu 25%

În 1987 a fost lansată divizia de știri MTV, oferind o alternativă prin cablu la rețelele de știri tradiționale cu un accent deosebit pe muzică, cultură pop, știri și politică, umplând astfel un gol pentru generația X și pentru mileniali.

Corespondenții, printre care Kurt Loder, Tabitha Soren, Gideon Yago, Alison Stewart, SuChin Pak și alții, au construit un portofoliu de interviuri de înaltă notorietate de-a lungul anilor, organizând întâlniri cu cetățenii cu personalități precum fostul președinte Barack Obama, John McCain, Bill Gates și alții.

Poate cel mai remarcabil moment din istoria rețelei a fost în timpul adunării cetățenilor din 1994, când fostul președinte Bill Clinton a declarat în direct la „Destul este destul” de la MTV că preferă „chiloți clasici” în loc de boxeri, când a fost întrebat de un membru al publicului despre alegerea sa de lenjerie intimă.

Închiderea MTV News vine în momentul în care Paramount Global, compania-mamă a CBS, Nickelodeon, Comedy Central și Showtime a anunțat că va concedia aproximativ 25% din personalul său, potrivit foxnews.com.

Într-un e-mail către personal obținut de NPR, Chris McCarthy, președintele și CEO-ul Showtime/ MTV Entertainment Studios și Paramount Media Networks, a explicat decizia din spatele reducerii de personal. În timp ce lăuda „istoricul incredibil de succese” cum ar fi Yellowstone, South Park și Yellowjackets, McCarthy a scris:

„În ciuda acestui succes în streaming, continuăm să resimțim presiunea economică, precum mulți dintre colegii noștri. Pentru a aborda această problemă, liderii noștri seniori, în coordonare cu HR, au lucrat împreună în ultimele luni pentru a determina organizația optimă pentru nevoile actuale și viitoare ale afacerii noastre”, conform npr.org.

„Acesta este o zi foarte tristă pentru mulți prieteni și colegi”, a scris Josh Horowitz de la MTV News pe rețelele sociale. „Mulți oameni grozavi și-au pierdut locurile de muncă. Am fost angajat de MTV News acum 17 ani. Sunt atât de onorat să fiu o mică parte din istoria sa. Îi doresc celor mai buni din industrie tot ce este mai bun”, a mai scris el.

