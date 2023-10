MTV Europe Music Awards 2023, anulat ca urmare a războiului din Israel

Evenimentul de premiere al MTV Europe Music Awards era programat să se desfășoare în Paris, la centrul expozițional Paris Nord Villepinte, pe data de 5 noiembrie.

Gala urma să aducă în atenție artiști notabili precum Taylor Swift, Nicki Minaj și Olivia Rodrigo, care fuseseră nominalizați la diferite categorii.

„Având în vedere evoluția evenimentelor mondiale extrem de violente, am decis să nu mergem mai departe cu MTV EMAs 2023, din precauție pentru miile de angajați, membri ai echipei, artiști, fani și parteneri care călătoresc din toate colțurile lumii pentru a da viață spectacolului”, a anunțat decizia, un purtător de cuvânt al Paramount, care deține MTV.

