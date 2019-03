Motocultor - tot ce trebuie sa stii cand lucrezi pamantul cu el

Un motocultor este un utilaj agricol electric sau pe benzina intrebuintat pentru cultivarea solului, pe suprafete mari. Este mai puternic si mai solid decat o motosapa electrica.





Motocultorul este prevazut cu un set de cutite/ lame care taie pamantul si il aerisesc foarte bine la adancime, stimuland astfel drenajul. La final terenul va fi mai nivelat, mai bine drenat si pregatit pentru diferite tipuri de culturi (legume, cereale etc).

Solul fertil reprezinta fundamentul oricarui proiect de gradinarit. Gradinile de legume si straturile de flori necesita pamant bogat, bine drenat, pentru a sustine buna crestere si dezvoltare a radacinilor si culturilor roditoare. Pregatirea corespunzatoare a pamantului cu ajutorul unui motocultor reprezinta o modalitate excelenta de a incepe o cultura.

Atat motocultorul, cat si motosapa maruntesc pamantul. Alegerea unuia din cele doua utilaje depinde de dimensiunea si tipul suprafetei de plantare pe care doriti sa o pregatiti. O motosapa ofera randament pe suprafete mici (pentru priviresi lucrari de amendamente). In schimb, un motocultor este o masinarie mai puternica ideala pentru suprafete mari.

Solul bine pregatit permite radacinilor sa se dezvolte si sa creasca rapid, ceea ce creste aportul de apa si nutrienti necesari pentru obtinerea de roade sanatoase si productive. Un motocultor realizeaza rapid si cu minim de efort ceea ce ar constitui o sarcina extrem de consumatoare de resurse daca ar fi efectuata manual.

Motosapatoare ruris dac 6000K, 6.5 CP, Benzina, 4 timpi = 1349 lei

Pregatirea solului se face de obicei toamna. Pamantul astfel maruntit poate sa se fixeze si sa devina mai usor de lucrat, dupa sezonul rece de iarna. La venirea primavarii, gradina este din nou pregatita pentru o noua recolta. Totusi, daca nu ati pregatit toamna trecuta pamantul, puteti folosi un motocultor sau o motosapa pentru a lucra solul la primii zori ai primaverii, imediat ce se incalzeste putin si pamantul se usuca. Pentru a fi pregatit de lucru, pamantul ar trebui sa aiba macar 15 grade Celsius. Ca sa va dati seama daca este suficient de uscat, luati o mana de pamant si strangeti-o in mana. Daca se faramiteaza, inseamna ca puteti incepe treaba.

Motocultor - tipuri. Ce trebuie sa alegeti?

Daca vreti sa cumparati un motocultor trebuie sa stiti de la inceput ca exista mai multe modele. Unele sunt mai compacte, in timp ce altele sunt mai robuste, profesionale. Veti alege modelul raportandu-va la terenul pe care vreti sa-l lucrati (calitate, suprafata) si la tipul de cultura pe care vreti sa-l realizati (aplicatie).

Pentru terenuri mici, alegeti motocultoare mai compacte, mai ieftine si mai usor de manevrat.

Motocultor PRO SERIES 1000 Diesel, 5 CP, cu roti = 2242 lei

Motocultor PRORUN PT-900A, 7 CP, cu diferential si roti = 2348 lei

Motocultor OMAC new 1000-S, 8 CP, cu roti = 2100 lei

Sau chiar o motosapa, cum ar fi Motosapa Dac Ruris 7088, 7 CP, Benzina, 4 timpi + roti cauciuc + arat rarita + dispozitiv cartofi = 1999 lei

Aceste utilaje agricole sunt destinate muncilor si sarcinilor mai usoare cum ar fi - crearea straturilor pentru flori si legume. Unele accepta accesorii diverse cum ar fi freza de zapada, plug arat. Pot avea sau nu roti. Daca aveti o parcela mica de lurat, cum ar fi o gradina in fata sau in spatele casei, atunci un motocultor mai mic poate fi suficient pentru dumneavoastra. El paote ajuta la aerisirea solului si la amestecarea pamantului cu alte cantitati de compost sau substante fertilizante. Daca veti alege un motocultor electric, automat veti fi limitat de cablul de alimentare, desi puteti folosi prelungitoare pentru a extinde distanta de lucru. Motocultoarele pe benzina prezinta avantajul puterii. Puteti gasi modele rotative in 2 timp sau in 4 timpi, utile pentru activitati simple de gradinarit.

Pentru terenuri mai mari, orientati-va insa spre motocultoare robuste, profesionale si foarte puternice. Acestea sunt eficiente acolo unde este necesara o munca mai dificila si mai consumatoare de resurse. Daca un motocultor mic are de obicei lamele de taiere pozitionate in fata rotilor, in cazul motocultoarelor mari echipamentele pentru sapat se afla in spatele rotilor. Acest lucru ajuta la o mai buna manevrare.

Pentru suprafete mari de lucru, cautati un motocultor cat mai zdravan, de minim 4.5 cai putere.

Motosapa ProGarden HS1100AE, diesel, 7 CP, pornire electrica = 4627 lei

Pachet motocultor profesional O-MAC 1350-S Diesel, 12 CP, cu pornire + diferential si roti = 6699 lei

Motocultor Loncin LC1440 Diesel, 9.5 CP, cu roti 5.00 - 12 = 4995 lei

Motocultor Ruris 1001KSD, 10 CP, Motorina, 4 timpi + roti cauciuc + plug reversibil rev2 + roti metalice 500 = 5299 lei

Tipuri de teren si cum sa arati cu o un motocultor profesional

Inainte de a pune motocultorul in functiune va recomandam sa verificati care este starea terenului. Acest lucru este cu atat mai important daca suprafata respectiva nu a mai fost lucrata vreodata. Tineti cont de gradul de umiditate al solului.

Un motocultor bun poate face fata chiar si celor mai dure sau dificile tipuri de soluri - cum ar fi cele nisipoase ori lutoase. Dar, in momentul in care acestea sunt prea imbibate in apa, randamentul motocultorului va fi altul. In timp, s-ar putea sa observati diferente majore intre modul in care se comporta acelati timp de teren atunci cand este uscat, respectiv atunci cand este prea umed.

Motosapa Ruris Dac 6500 K, 7 CP, Benzina, 4 timpi + roţi de cauciuc = 1449 lei

Pamantul lutos tinde sa devina prea greu si automat dificil de lucrat cu o motosapa sau un motocultor. Pamantul foarte umed se aglomereaza in bulgari, iar acestia se pietrifica atunci cand se usuca. In mod automat solul se va degrada pana in urmatorul sezon rece cand va fi din nou inmuiat in mod corespunzator.

In cazul in care intentionati sa folositi un motocultor pe un teren pe care nu a mai fost niciodata cultivat nimic sau este foarte dur, veti obtine cele mai bune rezultate doar dupa ce il veti uda intens 3 zile sau dupa o ploaie de minim 3 zile.

Inainte de folosirea unui motocultor, trebuie sa va asigurati ca solul este suficient de bine scurs si ca poate fi lucrat in cele mai bune conditii.

Un alt lucru important pe care il presupune utilizarea unui motocultor tine de buruienile de la suprafata. Trebuie sa indepartati aceste buruieni cu cateva zile inainte de a pune in functiune utilajul. Pentru maximum de eficienta puteti folosi masina de tuns iarba.

10 Pasi de baza pentru a lucra un teren cu ajutorul unui motocultor profesional

Pentru rezultate optime, atunci cand folositi un motocultor, asteptati aproximativ o zi dupa ploaie, pentru ca solul sa fie semi-ud. Aceasta putina umiditate va face ca pamantul sa fie mai usor de sapat. Pamantul prea ud tinde sa se aglomereze si in cele din urma se usuca in bolovan mari, dificil de sfaramat.

Cititi cu atentie instructiunile din pachetul livrat impreuna cu motocultorul pentru a va familiariza cu informatiile de utilizare, intretinere, siguranta si comenzile de operare. Este recomandat sa purtati ochelari de protectie, incaltaminte robusta sau cizme de lucru si alte echipamente de protectie. Instructiunile de folosite a motocultorului pot varia in functie de model si de tipul de lucru pe care il realizat.

