În centrul atenţiei este coperta pe care Vogue Italia a scos-o în iulie. Este o ediţie specială rezervată superbei actriţe Monica Bellucci şi fiicei de 16 ani. „Pe 30 septembrie 1964, când Monica Bellucci a venit pe lume, lumea nu a fost străbătută de niciun un fior, ba chiar se gândea la altceva. Poate la înmormântarea liderului comunist italian Palmiro Togliatti, la primul film Beatles despre cultul celebrităților, A Hard Day’s Night, la Martin Luther King în vizită la Papă sau la Ferrero, care lansa Nutella.

Patruzeci de ani mai târziu și cu șaisprezece ani în urmă, totuși, când s-a născut fiica sa cea mare, Deva Cassel, lumea a știut imediat. Lumea s-a gândit la ea. Mass-media a anunțat evenimentul și, pentru o clipă, am încercat cu toții să-i compunem trăsăturile în minte”, se arată la începutul articolului din Vogue.

Monica predă Devei ştafeta frumuseţii

„Monica însăși a dorit să se dea la o parte și să o lase pe Deva în lumina reflectoarelor. Să recunoaștem acest lucru: a face loc celor care vin după noi (o fiică, un succesor) nu este ceva cu care suntem obișnuiți să vedem des. Așa că Deva și cei 16 ani ai săi deschid un număr dedicat în totalitate vârstei sale”, a punctat şi regizorul Emanuele Farneti.

Deva poartă numele tatălui ei, celebrul actor francez Vincent Cassel, care a fost căsătorit 14 ani cu Monica Bellucci. Ei mai au o fiică împreună, pe Leonie, cu şase ani mai mică decât sora ei.

Relaţia dintre cei doi actori a început în 1995, iar patru ani mai târziu s-au căsătorit în 1999. Din păcate, ei au decis să divorțeze în 2013 după ce s-au certat de mai multe ori în public.

Frumoasă, dar ghinionistă în dragoste

Tenisiunile au fost alimentate de faptul că actorul și-ar fi înșelat soția. La partaj, ei au împărţit o avere de 190 de milioane de dolari. Monica a mai trecut printr-un divorț, la finalul unui mariajului din perioada 1990-1994, cu fotograful Claudio Carlos Basso.

Bellucci s-a născut în Città di Castello, Umbria, Italia. Părinţii ei au fost Maria Gustinelli (pictoriță) și Luigi Bellucci, care deținea o companie de transporturi.

Datorită frumuseţii sale, ea a început modelingul la 16 ani deşi urmărea o carieră de avocată. De fapt, a defilat pe podium pentru a-și plăti cheltuielile de școlarizare la Universitatea din Perugia. Odată ce a atras atenţia caselor de modă şi a fost inclusă în acest domeniu, a fost greu să se mai concentreze pe studii.

Monica a fost atrasă de limbile străine

Totuşi, asta nu a împiedicat-o să înveţe franceza, engleza şi spaniola, care au ajutat-o ulterior în multe dintre filmele în care a jucat. Cariera de actriță a început în 1990, cu doar câteva roluri minore în La Riffa (1991) și Dracula, producţie regizată de Francis Ford Coppola (1992). În 1996 a fost nominalizată la Premiul César pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Rolul Lisa din L’Appartement i-a adus nominalizarea şi i-a certificat calităţile de actriță.

A devenit mai cunoscută și mai populară după rolurile din Malèna (2000), Brotherhood of the Wolf și Irréversible (2002). Ulterior, a jucat în Tears of the Sun (2003), The Matrix Reloaded (2003), The Passion of the Christ (2004), The Brothers Grimm (2005), Le Deuxième souffle (2007), Don’t Look Back (2009) și The Sorcerer’s Apprentice (2010).