International Moscova, apel disperat către Pentagon. Oamenii lui Putin, înspăimântați







Moscova ar fi cerut ajutorul Pentagonului, după ce ar fi aflat detalii legate de un posibil complot ucrainean. Conform News York Times, apelul ar fi venit în urmă cu doar două săptămâni și ar fi ajuns direct la Lloyd Austin, șeful Pentagonului.

Moscova, apel disperat către șeful Pentagonului

Omologul lui Lloyd Austin l-ar fi contactat recent, pentru a primi informații care ar fi putut duce la escaladarea conflictului cu Ucraina.

De la începutul războiului, cei doi oficiali au discutat de cinci ori, iar inițiativa ar fi venit doar din partea Pentagonului.

În plus, la finalul lunii iunie, șeful Pentagonului l-a contactat pe Andrei Belouskv, noul ministru al Apărării din Rusia. Astfel, acesta ar fi depus eforturi pentru păstrarea liniilor de comunicare „deschise”.

Șeful Pentagonului, apelat de Belousov

În prima parte a lunii iulie, șeful Pentagonului a fost contactat de omologul său, The New York Times. Informația ar fi fost confirmată de doi oficiali americani, care au vorbit despre apel sub protecția anonimatului.

Gestul disperat al Rusiei ar fi venit în urma detectării unei operațiuni secrete. În această misiune, ucrainenii ar fi avut rolul principal, însă cu acordul americanilor.

Reprezentantul Rusiei ar fi cerut explicații din partea omologului său american, precizând că o astfel de acțiune ar duce la escaladarea conflictului.

Moscova, temeri legate de planurile ucrainenilor. Șeful Pentagonului, surprins de apel

Reprezentanții Pentagonului l-au asigurat pe oficialul rus că nu au legătură cu un astfel plan. De altfel, apelul Moscovei nu a rămas fără urmări. Americanii i-au contactat pe ucraineni și i-au îndemnat să renunțe la astfel de mișcări periculoase.

„Dacă vă gândiţi să faceţi aşa ceva, nu o faceţi!”, a fost mesajul transmis Kievului, arată NYT.

De altfel, cei doi oficiali americani au susținut că ucrainenii nu ar oferi întotdeauna informații reale omologilor de peste Ocean. De cealaltă parte, rușii susțin că unele lovituri au loc cu acordul SUA.