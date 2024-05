Monica Tatoiu, avertisment pentru pensionari: „Ce se calculează?”

Recalcularea pensiilor este un subiect important pentru vârstnici, care așteaptă cu nerăbare mărirea acestora. Cu toate astea, femeia de afaceri Monica Tatoiu are o serie de nedumeriri și chiar îi avertizează pe pensionari cu privire la modul în care autoritățile competente gestionează acest proces.

Invitată la un post de televiziune, Monica Tatoiu a mărturisit că nu înțelege din ce motiv autoritățile se mișcă atât de greu în procesul de recalculare a pensiilor și a dorit chiar să atragă atenția mai multor pensionari vizați de aceste măriri:

„Avem un soft care a costat o groază de bani (130 de milioane de euro) și mai avem o ecuație. Până acum, oamenii care ne privesc trebuie să înțeleagă”, a spus Tatoiu, la postul de televiziune B1 TV.

„Deci, avem numărul de puncte, alea calculate după legea veche, înmulțumit cu valoarea punctului de pensie.

Acum, numărul de puncte de contributivitate nu se mai optimizează cu indicele anului în care ai ieșit la pensie. Alea sunt acolo, alea se iau, nu se mai schimbă. Eventual, se adaugă punctele de stabilitate. Eu nu înțeleg ce au de lucrat acolo, că se iau punctele alea, într-o primă fază, dacă n-ai depus nimic altceva în plus, se iau punctele astea și se înmulțumesc cu 81.

Deci ce lucrează alea? Dacă n-ai niște chestii, dacă n-ai o chestie specială… alea sunt în sistem. Ce calculează?”, a mai spus Monica Tatoiu la același post de televiziune.

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat că procesul de digitalizare a dosarelor de pensii este în curs, fiind deja finalizat în proporție de peste 99%. După încheierea acestui proces, informațiile de pe site-ul Ministerului Muncii vor fi conectate cu aplicația unică a statului, care este în curs de dezvoltare. Astfel, cetățenii vor putea accesa informații despre contribuțiile lor la sistemul de pensii, vârsta de pensionare, valoarea pensiei sau penalizările în cazul pensionării anticipate, de pe orice dispozitiv electronic.

În plus, ministrul a menționat că au fost deblocate aproximativ 43 de investiții majore finanțate din PNRR, cu accent pe componenta digitală, din care acum doar șapte mai prezintă risc ridicat de neîndeplinire, iar în această săptămână riscul a fost eliminat la două dintre acestea.

În contextul în care Marcel Ciolacu a anunțat că odată cu recalcularea pensiilor, va fi implementat și un nou plafon de impozitare, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a dezvăluit că se lucrează la un sistem menit să ofere protecție pensionarilor cu venituri mici. Această nouă formă de impozitare urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 septembrie, în momentul în care vor fi virate pensiile recalculate.

„Dacă pragul de impozitare ar crește cu 100 de lei, angajatul rămâne doar cu 10 lei în plus, și aici este, de fapt, problema. Pentru că noi trebuie să discutăm, așa cum a spus și premierul României, trebuie să apărăm puterea de cumpărare a celor cu pensiile mici, și aici trebuie un alt mecanism, nu neapărat mărirea pragului.

Nu aș spune neapărat mărirea pragului, pentru că nu vreau să introduc această ipoteză, nici premierul nu a introdus și nu vreau să introduc această speranță, sau această informație în spațiul public despre mărirea pragului, un mecanism prin care să conservăm puterea de cumpărare a celor cu pensii mici, mecanism care ne dorim să fie introdus odată cu recalcularea de la 1 septembrie, conform legii în vigoare, recalculare care cu siguranță se va întâmpla.

De altfel, ați văzut și preocuparea noastră pentru cei cu salariile mici, nu doar pentru cei cu pensiile mici. Și acolo, conform acelei directive, și aici nu am ce să fac.

Trebuie să reamintesc de noiembrie 2021 când am avut, pentru a doua oară, onoarea să fiu într-un Guvern al României, am găsit pe o guvernare strict de dreapta un punct de vedere negativ cu privire la aprobarea directivei cu salariul minim european. Am reușit atunci, alături de premierul Marcel Ciolacu, am discutat în coaliție și am reușit să lămurim coaliția întreagă astfel încât astăzi aveam acea directivă și se va transforma în lege și în România”, a explicat Marius Budăi, la Antena 3 CNN.