Veste incredibilă pentru o tenismenă din România. „Nu îmi vine să cred”

Monica Niculescu (locul 142 WTA) a avut parte de o surpriză imediat după ce, ieri, a triumfat în cadrul turneului ITF de la Ilkley (Marea Britanie), dotat cu premii totale în valoare de 100.000 de dolari.





Jucătoarea din Slatina a cucerit din nou un trofeu ITF, după 2 ani (Liomges 2017). Duminică, în finala de la Ilkley, Niculescu a dispus de unguroaica Timea Babos (139 WTA), scor 6-2, 4-6, 6-3.

În urma acestei performanțe, organizatorii turneului de Mare Șlem de Wimbledon au decis să-i acorde Monicăi un wild-card, lucru care a surprins-o pe jucătoarea noastră.

„Am auzit zvonuri şi eu, Magdalena Ribraykova mi-a spus că învingătoarea va primi un wid-card, dar nu am ştiut nimic până azi. Sper să am parte de un tablou bun, am nevoie şi de noroc puţin, dar promit că voi lupta la fel de mult şi la Wimbledon.

Mă simt extraordinar, a fost o bătălie foarte dificilă, dar mă bucur că am câştigat. Au fost multe meciuri dificile, chiar şi în semifinale, contra lui Cepelova, unde a fost un nivel foarte bun, ambele am fost la înălţime. Sunt pentru prima dată la Ilkley şi am reuşit să câştig, iar asta vine după o perioadă dificilă pentru mine, nu am putut să joc la Roland Garros din cauza accidentărilor. Nu-mi vine să cred, am aflat şi că am primit un wild-card la Wimbledon, deci chiar mai bine!”, a declarat Monica Niculescu după succesul din Marea Britanie.

Ce avere IMENSA are seful Companiei de Autostrazi! Cati BANI a adunat in conturi Narcis Neaga

Pagina 1 din 1