Monica Macovei, de la călcatul printre mine, la călcatul oamenilor

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin în aripa stângă a mașinii, moment în care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui.”

Așa suna, cuvânt cu cuvânt, versiunea pe care Monica Macovei a prezentat-o publicului, imediat după ce a produs accidentul. Raportul de cercetare la fața locului a reținut cu totul altceva. Potrivit acestuia, după ce a trecut de podul de la Șantierul Naval Mangalia, Monica Macovei a intrat cu autovehiculul într-o curbă „deosebit de periculoasă la dreapta”, în care „nu a adaptat viteza la condițiile de drum” și a intrat pe contrasens, unde „a intrat în coliziune frontală cu motocicleta condusă regulamentar”. Adică, fix pe dos, față de cele relatate public de autoarea accidentului cu grave urmări. Ce este drept, în ciuda a ceea ce era de așteptat, măcar nu era beată.

Câteva luni mai târziu, îngrijorată de faptul că ancheta nu se îndreaptă în direcția dorită, nu confirmă nici pe departe versiunea ei, Monica Macovei pur și simplu l-a dat în judecată pe procurorul de caz pentru proastă gestionare a dovezilor și a solicitat o nouă expertiză a mașinii. Fără succes. Judecătoria Sectorului 4 i-a respins cererea.

Ultima veste, confirmată de surse din anchetă, au informat zilele trecute, că fostul ministru al Justiției a depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța o cerere pentru încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. De la „nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă”, la „acord de recunoaștere a vinovăției”, un pas de-a dreptul halucinant. Asta însă doar pentru cei care nu prea au înțeles ce este cu personajul acesta.

Acum niște ani, în 5 iunie 2016, Monica Macovei dădea un interviu revistei „Life”. L-am comentat atunci sub titlul „Mari oameni, mari fapte, nasoale boli!”. Ei bine, cele povestite jurnalistului de către protagonistă țin direct de ceea ce se numește mitomanie crasă, dacă nu direct de delirul sistematizat. Am selectat la acea vreme patru fragmente din spusele intervievatei, cele mai delirant-sfruntate:

„Erau -30 de grade, aveam cagulă specială, costum de schi, era incredibil de frig. Am văzut trambulinele de sărituri(n.m. olimpice!). M-am strecurat până la ele și am sărit. Aceste trambuline sunt perfect tăiate, nu au nici măcar 3 cm la capăt în care să te poți răzgândi, să iei decizia să te oprești. Am căzut de câteva ori, dar nu mi-am rupt nimic.”

„Pot înota și 4 ore. Odată mi s-a întâmplat, la mare la noi, când am înotat vreo 6 ore. La un moment dat am trăit fenomenul de Fata Morgana. Mi se părea că văd țărmul, dar nu-l vedeam. Și atunci vreo două ore din acelea 6, am înotat încercând diverse direcții până când l-am văzut. Atunci am intrat până și eu în panică… Și când am ajuns pe țărm într-un târziu, cineva m-a întrebat uluit: „Știți că sunteți de 6 ore în apă? Sunteți Monica Macovei?” „Da”, am zis. „Nu-mi imaginam… Vă votez”, mi-a zis omul entuziasmat, dar și puțin uimit…”.

„Adaug la asta experiența din Kosovo unde călcam printre mine, exista posibilitatea să sar oricând în aer. Am avut colegi care au sărit în aer în fața mea!”.

„Am primit amenințări. Știți cum trec pe lângă urechile mele? Uite-așa! Le uit instantaneu! Am fost amenințată și acum câteva luni, în biroul acesta, când mi s-a spus ce pățesc dacă mai vorbesc de rău Federația Rusă!”

Spuneam pe atunci în comentariul meu, că nu am reprodus niște fragmente din scenariul următorului film James Bond – erou cu care pare să se fi identificat nu doar la dragul pentru spirtoase, dar și la dibăcie și neînfricare – ci chiar din interviul menționat pe care l-a încheiat enumerând visurile ei neîmplinite: să vadă America de Sud, să meargă în Asia și să lucreze în Africa. De mersul la un specialist nu a spus nimic!

Mai poate fi de mirare faptul că Monica Macovei este capabilă să mintă atât de crâncen, până la suspiciunea că se convinge patologic pe ea însăși, până acolo unde îngheață nu doar apele în care poate înota un secol și ceva, ci chiar și un reactor nuclear în funcțiune?