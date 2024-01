Monica Anisie, venituri de sute de mii de lei. Din ce câștigă fostul ministru bani

Monica Anisie a primit prin donație un teren intravilan în Vidra, Ilfov care are o suprafață de 1035 de metri pătrați. De asemenea ea a mai moștenit și un teren agricol în aceiași localitate de 10.000 de metri pătrați. În Valea Doftanei, fostul ministru al educației a cumpărat în 2020, alături de soț, un teren de 738 de metri pătrați.

Tot acolo, ea mai are un teren intravilan de 52 de metri pătrați din care deține jumătate. Cealaltă jumătate este deținută de soțul acesteia. Cei doi au un apartament în București de 57 de metri pătrați. De asemenea și-au construit și o casă de vacanță, la Vidra, Ilfov, care are 214 metri pătrați.

La capitolul mașini, Monica Anisie are un Hyundai din 2005, un Ford Ecosport din 2018 și o Kia Sportage din 2017. În materie de economii, senatoarea declară că are un singur cont. Mai exact la banca Transilvania, deschis din 2014 în care se află 38.662 lei. Cu toate acestea, fostul ministru are și datorii. Vorbim despre două credite.

Soțul lui Anisie, venituri de peste 300.000 de lei

Unul dintre ele este în valoare de 20.000 de lei și este scadent în 2026. Și încă unul în valoare de 120.000 de lei care are data scadentă în 2027. La capitolul venituri, aceasta încasează anual 67.241 de lei ca profesor la Colegiul Tudor Vianu, din Capitală. De asemenea are o indemnizație de senator de 11.636 de lei.

Mai încasează și vouchere de vacanță, în valoare totală de 1450 de lei. Soțul ei este consilier la primăria Sector 2 de unde încasează 80.183 de lei. De asemenea acesta are și vouchere de vacanță în valoare de 1450 de lei. Fostul ministru mai încasează și din drepturi de autor 948 de lei pentru o carte pe care a scris-o.

Totodată mai are și un contract de arendă din care primește 17000 de lei. Soțul încasează dividende în valoare de 90.000 de lei. Dar și o pensie de 129.268 de lei.

https://www.senat.ro/Declaratii/Senatori/2020/a.anisie.monica.cristina.07.06.2023.pdf