Printre noii concurenți care au intrat pe platourile Kanal D, în misiunea de a-și găsi jumătatea, se află și Mona, de profesie cosmetician. Conform propriilor declarații, îi place să călătorească și să meargă la cinema. Cei care o cunosc spun despre ea că este o fire dură, rezervată, având în vedere că nu se deschide total decât în preajma anumitor persoane.

Cât despre bărbatul ideal, bruneta care a pus pe jar inimile concurenților a mărturisit că acesta trebuie să fie înalt, sensibil, romantic, amuzant, dar și fidel. Chiar dacă a fost căsătorită, aceasta este pregătită să o ia de la capăt.

Despre Mona s-au aflat multe lucruri, într-un timp foarte scurt, deși nu se știe încă dacă toate informațiile sunt reale. Aceasta ar fi fost dansatoare la bară, iar imagini cu ea au fost publicate de o apropiată. De asemenea, se speculează că Mona ar fi fost și clientă falsă în unele cluburi din București.

Fetele care au pășit în competiție sunt: Mariana, Mona, Mădălina, Andrada, Alexandra, Adriana, Ale. Băieții care au pășit la Puterea Dragostei sunt: David, Akebono, Mihai, George, Paul, Nicos, Cristian.

Adriana este din Vaslui și își dorește ca bărbatul ei să fie înalt, brunet, bine lucrat și frumos. Singura ei prietenă bună este chiar sora. Chiar i-a și transmis un mesaj viitorului ei iubit: „Dragul meu, abia aștept să vină momentul în care să ne cunoaștem și să fim împreună!”.

Pe de altă parte, noul concurent Nicos este artist de muzică rap și spune că ”viața este un film”. A fost însurat în trecut și ascunde o dramă pe care abia acum o aflăm: mama lui l-a dat la căminul de copii când avea 12 ani, alături de el fiind doar tatăl lui pe care îl iubește și respectă foarte mult.

„Te iubesc! Ai fost întotdeauna în dreapta mea și îți mulțumesc că ai fost pansamentul sufletesc de care am avut nevoie! Sper că ești mândră de mine că am ajuns la această emisiune și că am ajuns să-mi exprim sentimentele în fața unui public atât de mare", a transmis Nicos pentru părinții lui.