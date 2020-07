Ilie Năstase, cel mai mare jucător de tenis din istoria României, primul lider ATP, a împlinit 74 de ani. „Nasty” și-a amintit cu această ocazie de o întâmplare trăită alături de bunul său prieten, Ion Țiriac. Acesta îi făcuse cadou lui Năstase o mașină, care l-a lăsat în drum din cauza unui motiv ce ținea de alimentare.

„Prima mașină, un Fiat 125, luat de Țiriac din Germania. După aia, a doua mașină mi-a adus-o tot Țiriac, dar din Anglia. Un Ford Capri. Și-am plecat cu Țiriac spre Brașov, el conducea un Ford Mustang. Și pe la Câmpina mașina mea a început să troncăne…

Am tras pe dreapta, Țiriac o luase înainte, s-a întors după mine. Săracu’ trei zile a mers cu ea din Anglia să mi-o aducă. Ne-am oprit, s-a mai oprit și-un alt șofer să ne ajute. Domne, mașina era nouă… Și se uită Țiriac la mine și-mi zice: „Băi Năstase, tâmpitule! Tu ai băgat benzină?”. „Nu”… Se terminase, ha, ha, ha!”, a povestit Ilie Năstase într-un interviu acordat pentru emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la „GSP”.

În prezent, Năstase are carnetul suspendat. „Mi l-au luat pe doi ani, unul a trecut deja, dar nu știu dacă mai conduc eu la 75 de ani. O să-mi iau șofer, pentru că e greu și pentru soția mea cu drumurile astea. Eu regret ce am făcut și am fost sincer. Și mulți am văzut în situația mea care au primit alte sentințe.

Am avut mulți oameni care mergeau beți cu poliția în față! Judecătorul m-a întrebat ce-am făcut. Și i-am spus: „Domne, regret! Am și eu copii, prieteni. M-am făcut de râs. Eu până la 38 de ani n-am pus picătură de alcool în gură. Și-am vrut să recuperez acum”, a spus „Nasty”.

De ziua lui, Ilie Năstase a petrecut pe litoral. „Suntem la mare, ne relaxăm aici pe malul mării. N-am mai vrut să stau în București. Mă cam săturasem să fie toată ziua paparazzi pe urmele mele. Așa aici e mult mai liniște și nu mai am niciun fel de problemă.”