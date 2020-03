În prezent, este o femeie cu o siluetă de invidiat.

„Din păcate, tinere­ţea, faptul că la o vârstă fragedă or­ganismul îţi rezistă mai bine la orice fel de stres, le face pe multe dintre manechine să uite că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Nici eu nu pot să spun că, în perioada mea acti­vă, am făcut totul exact cum scrie la carte. De pildă, pen­tru că niciodată nu avusesem o problemă cu îngră­şatul, mâncam orice şi oricând pofteam. Şi nici cu sportul nu mă prea omoram”, a declarat Pelinel

Fotomodelul a mai spus că în meseria aceasta este esențial să arăți bine.

„Repet, la 20-25 de ani, e ok, că acumulările de toxine din interior nu se văd şi la exterior, pielea ţi-e fermă, tenul ţi-e curat… Ce-i drept, nici dacă exagerezi peste măsură nu este în regulă, balanţa se înclină rapid spre negativ, iar în meseria de manechin asta e securea călăului. Nu mai arăţi bine, eşti terminată. În general însă, efectele greşelilor de la tine­re­ţe încep să se facă simţite în jur de 30 de ani. Şi-atunci trebuie să iei urgent măsuri, altfel situaţia devine ireversibilă. Eu, care între timp am adoptat un regim de întreţinere cu-adevărat sănătos, regret că n-am aplicat aceste reguli încă de mică”, a continuat Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel şi-a îngrozit soţul: „Am avut nevoie de un ghiont zdravăn din partea propriului organism”

„Eu am avut nevoie de un ghiont zdravăn din partea propriului organism, ca să mă trezesc la realitate, şi ghiontul ăsta zdravăn l-am primit în urmă cu patru ani, după reîntoarcerea în ţară. Odată ce am decis să mă stabilesc aici şi să renunţ la prezentările de modă, m-am relaxat, consumul de calorii mi-a scăzut, sub in­fluenţa soţului meu (n. red. politicianul Cristian Bou­reanu), care e gurmand, am început să mănânc mult mai mult şi, câte-un pic, câte-un pic, am început să mă în­graş, până când am acumulat 8 kg în plus faţă de greutatea mea ideală. Cel care mi-a tras semnalul de alarmă a fost chiar Cristi, care mi-a zis că el mă iubeşte oricum, dar totuşi… Îţi dai seama cum mi-au picat vor­bele astea!”, a dezvăluit Pelinel.

„Arãtam ca o purcicã înainte sã slãbesc. M-am hotãrît sã merg la nutritionist, la doamna Anda Avramescu, si dupã trei luni am reusit sã scap de 8 kg. Fac si foarte mult sport aerobic si power-plate, nu mãnînc nimic cu patru ore înainte de culcare, iar dulciurilor le-am si uitat gustul. La început a fost mai greu, dar acum m-am obisnut si a devenit un stil de viatã, nu o corvoadã“, a completat Valentina

Valentina Pelinel s-a despărţit apoi de Cristi Boureanu, iar în 2018 s-a măritat cu Cristi Borcea, potrivit wowbiz.ro

