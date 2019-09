,,A devenit mult mai violent în decursul a unui an, un an şi jumătate de când noi ne-am despărţit. Nu vrea să mă ajute cu niciun ban, nu vrea să ma ajute cu alocaţia, nici cu indemnizaţia. A făcut demersuri, acte, cum că s-ar ocupa de creşterea lui[..] Când a împlinit copilaşul 7 luni, ne-a dat afară la miezul nopţii şi mi-a argumentat că el îşi doreşte altă viaţă[…] Am încercat să ne împăcăm de dragul copilului[…] M-a lovit cu pumnii şi picioarele”, a spus vedeta.

Andreea a mai spus că tatăl copilului ei a avut probleme psihice în trecut pentru care a fost de mai multe ori la doctor.

,,În momemntul în care am cunoscut acest om el era sub tratament dat de medicul lui psihiatru[…] avea nişte ieşiri incontrolabile pentru că trecea de la o stare la alta, pentru că era foarte agresiv verbal cu o persoană pe care nu o cunoştea destul de bine, adică cu mine”, a mărturisit Andreea Podărescu, potrivit spynews.ro

