Momente cumplite pentru îndrăgita actriță din „Las Fierbinți”. A rupt tăcearea în direct. Se ruga să vină ambulanța

Actrița a ajuns la spitalul Matei Balş din Capitală, acolo unde a fost testată pozitiv.

„Fiica mea s-a pozitivat. Aşteptăm de ieri salvarea. Nu a venit nimeni să îi facem un PCR. Sâmbătă m-am simţit foarte rău, a venit salvarea după 4 ore şi jumătate.Am făcut un CT la Balş şi se pare că sunt bine pulmonar. Nu sunt vaccinată, am stat numai acasă şi am făcut teste de 3 ori pe săptămână. Am o durere musculară infernală, nu pot dormi. Mă dor toate”, a declarat Liliana Mocanu

Liliana Mocanu a declarat că se ruga ca o salvare să vină cât mai rapid şi să o testeze şi pe fiica ei, Ana. Vedeta a spus că spitalele sunt pline şi că ambulanţele sunt foarte solicitate, în unele cazuri ajungând şi după 72 de ore pentru a face un test PCR. Îndrăgita artistă a transmis că nu a crezut că există atâta suferință din cauza unui virus decât după ce a trecut chiar ea prin momente dificile.

Actrița are o stare de sănătate critică

„Nu stă nimeni să nu se ducă la un bolnav, e plin şi e grav. Am frisoane, o stare de rău continuu. O să fie bine. Nu mai refuz nicio invitaţie de acum, o să vin la tine în platou. Numai să mă fac bine”, a mai spus Liliana Mocanu „La Măruţă”.

Mama Lilianei Mocanu a murit de COVID-19

„Mama a fost internată pe AȚI COVID, în Piatra Neamţ. M-am dus că disperata la Piatra Neamț, pentru că eu fac parte dintre acei oameni care au rămas aici, dar care au fost forţaţi să conducă pe ultimul drum persoane dragi, având COVID. E cumplit să-ți duci bărbatul, copilul, iubitul, mama pe ultimul drum, într-o pungă. Am avut un fix, ca mama mea să nu plece. Am cumpărat o pânză”, a povestit Liliana Mocanu.

„Sunt ca o mască a teatrului. Un ochi îmi râde și un ochi îmi plânge. Sunt într-o perioadă în care nici nu mai ştiu ce merit şi nici ce fac, dar nu vreau să plâng. Ar fi fost şi ziua mamei, pentru că o chema Elena„, declara Liliana Mocanu la acea vreme.