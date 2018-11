Momente CUMPLITE pentru SOFIA VICOVEANCA. PURTATĂ în BRAȚE, FUGIND din fața MORȚII!

O cântăreață de muzică populară de la noi a mărturisit momentele dramatice pri care a trecut în copilăria sa, atunci când a fost nevoită să părăsească casa părintească.





Sofia Vicoveanca a povestit că nu împlinise nici doi ani, când a fost nevoită să plece de acasă în coloana de refugiați și să se mute în Suceava, în Vicovu de Sus.

„Când m-am născut, tata era concentrat în armata română, iar mama, Veronica, se ocupa singură de gospodărie. Pe atunci, aveam o situație relativ bună, părinții mei dispunând, pe lângă pământ, de vaci și cai, de un magazin de mărunțișuri, în care se vindeau diverse produse, cum ar fi sarea sau chibriturile. Dar această situație n-a durat prea mult. O dată cu înaintarea frontului spre Bucovina, am plecat cu mama în coloana de refugiați. Nu împlinisem doi ani”, a povestit Sofia Vicoveanca, potrivit Libertatea.ro.

Cântăreața își amintește că a avut o copilărie extrem de grea, familia ei fiind foarte săracă.

„Mama a îngropat bunurile cele mai de preț, m-a luat în brațe și a plecat pentru totdeauna de acasă! Am ajuns la o rudă din partea mamei, în balta de la Bivolărie din Vicovu de Sus (n.r. – județul Suceava). Aceasta ne-a primit cu brațele deschise. În lipsă de spațiu, am încropit în cămara casei o cămăruță, cu un pat și o sobă. Avea un gemuleț mic, prin care intra lumina soarelui. Acesta a fost «orizontul» în care am crescut. Eram atât de săraci, încât n-am nici măcar o fotografie cu mine și cu mama din acea perioadă. Nu știu cum arătam când eram mică! În plus, tata a căzut prizonier la ruși și n-am mai aflat nici o veste despre el mulți ani. Prin sat, oamenii îi spuneau mamei «refugiata» sau «văduva». Toată lumea credea că tatăl meu murise în Rusia!”, a mărturisit artista.

Primele imagini din interior noii Catedrale! Altar poleit in aur, fantani arteziene, lifturi de 105.000.000 euro!

Pagina 1 din 1