”Cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele în care etica intră în conflict cu deontologia. Etica se referă la binele general al societății, iar deontologia se referă la regulile meseriei. Teoretic, regulile meseriei de jurnalist nu pot intra în conflict cu interesul general al societății, tocmai pentru că ele, regulile respective, sunt gândite pentru a sluji societatea. Și totuși, în practică, lucrurile sunt întotdeauna mai complicate.

Vă dau un exemplu: unui jurnalist îi este interzis să cheme lumea în stradă, la orice fel de proteste, și în special la cele politice, dar ce ar trebui să facă un jurnalist atunci când guvernul amenință prin actele sale însăși existența democrației?

Alt exemplu: unui jurnalist nu îi este interzis să devină om politic, dar, dacă tot mai mulți jurnaliști devin oameni politici, atunci credibilitatea generală a breslei scade și rolul presei de câine al democrației este afectat.

Și totuși, eu azi, acum, vă anunț că am luat decizia să renunț definitiv la cariera și la rolul meu de jurnalist român pentru a-mi asuma un rol politic în această țară”, a spus Moise Guran în timpul emisiunii sale, menționând că acesta este ”ultimul mesaj pe care vi-l dau în calitate de jurnalist și este o explicație pentru dumneavoastră, cei care mă urmăriți de atât amar de ani”.

Guran a vorbit despre faptul că, din 2013, dar mai ales în 2017 și 2018, a ieșit în stradă și a chemat și pe alții să facă la fel, încălcând deontologia meseriei de jurnalist ”dar am ales fără să clipesc această cale, considerând că momentele erau critice pentru societate. (…) V-am spus atunci că aceasta este o trezire într-o formă superioară a conștiinței noastre naționale și cred și acum că asta a salvat cu adevărat națiunea noastră de la un derapaj spre dictatură”, a punctat realizatorul.

El a explicat cum a ajuns să se decidă să facă pasul spre politică. ”Prima dată când am luat serios în calcul această decizie a fost după sperietura pe care am tras-o cu toții pe 10 august 2018. Mi-am pus atunci problema dacă nu cumva nu mai e suficient ce fac pentru societate ca jurnalist.

Să fim sinceri cu noi înșine, în acești ani răul s-a produs, democrația a fost salvată, dar instituțiile publice sunt praf, economia stă pe un butoi de pulbere, iar noi toți vom avea mult de reparat la țara noastră, pentru a putea spune că acea revoluție din mințile și din sufletele celor care am fost în stradă chiar a reușit, chiar a dus la reformarea României.

Așa că, da, intru în politică. Las totul în urmă, definitiv, căci nu există cale de întoarcere la meseria pe care am făcut-o până acum, pentru a merge acolo unde se iau decizii. Am comentat de pe margine suficient, am dezbătut idei, le-am susținut și am insistat pe ele până la obsesie uneori, am insistat să mă contraziceți și să gândiți critic, cu propria minte, ceea ce vă spun eu sau alții ca mine, acum cred că este nevoie și de mine și de tine acolo unde ideile devin realitate”, a mai spus Moise Gurna.

El va realiza o ultimă emisiune la Europa FM va fi joi, de la ora 13.15.

Te-ar putea interesa și: