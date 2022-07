Mohammad Munaf, oprit cu focuri de armă în Bucureşti. Condamnat pentru răpirea jurnaliștilor din Irak, el a fost eliberat miercuri

Mohammad Munaf este irakianul condamnat pentru terorism în dosarul răpirii jurnaliștilor români, alături de Omar Haissam. Executase 7 ani de închisoare din cei 10 la care fusese condamnat, dar ieri, după decizia instanței, a fost eliberat din închisoare.

Aflat la volanul unei mașini, Munaf a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. În acel momente, echipajul de Poliție a pornit în urmărirea mașinii. Polițiștii au început să tragă focuri de avertisment și să-l atenționeze cu semnale luminoase.

Mohammad Munaf se urcase la volan băut şi fără permis de conducere

Irakianul a fost oprit în cele din urmă în Sectorul 6 al Capitalei și dus la secția de poliție. Surpriza a fost mare, fiindcă toată media anunțase eliberarea irakianului care participase la răpirea celor trei jurnaliști români în Irak și la eliberarea acestora după două luni de teroare. Munaf se urcase băut la volan și nici nu avea permis de conducere.

Mohammad Munaf avea 15 zile să părăsească România după ce a fost eliberat. Complicele lui Hayssam Omar în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak, în 2005, a părăsit Penitenciarul Jilava, miercuri, 6 iulie. El fusese condamnat pentru terorism.

Tribunalul Ilfov a admis contestația lui Mohammad Munaf împotriva deciziei instanței ierarhic inferioare și a dispus punerea acestuia în libertate. Procurorul de ședință de la Tribunalul Ilfov s-a opus, miercuri, eliberării lui Mohammad Munaf, complicele lui Omar Hayssam, spunând că acesta ar fi „fugit” și că „a participat în penitenciar la cursurile Bisericii Ortodoxe, deși e musulman”.

Mohammad Munaf a convins instanța că s-a reabilitat

Munaf a declarat în faţa instanţei: „Eu nu am fugit de nimeni, am stat 6 ani într-o închisoare americană din Irak. În România, în penitenciar, am făcut tot ce mi-au dat de făcut, mai puțin în pandemie. Nu am putut să muncesc, pentru că nu mi-au dat voie. Am trei copii, care nu m-au văzut de atâta timp! Aici am făcut 7 ani de închisoare, iar în închisoarea americană din Irak încă 6 ani.

Mă scuzați că vă spun, dar unul dintre copiii mei era mic, în pampers, iar acum e anul 3 de facultate. Cu privire la ce a susținut domnul procuror, că m-am dus la biserica ortodoxă, deși sunt musulman: pentru mine discriminarea aceasta nu există. Mă duc la biserică pentru că e casa lui Dumnezeu. Soția mea e româncă, am lăsat-o creștină și eu am rămas musulman”, a spus Mohammad Munaf, potrivit infoactual.ro.