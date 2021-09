Ce șmecherii face din închisoare celebrul Omar Hayssam. Cum vrea să scape mai repede din spatele gratiilor

În prezent, Omar Hayssam are 58 de ani și speră că va beneficia din plin de Legea de executare a pedepselor, care prevede că persoanele care au împlinit 60 de ani, execută o treime din pedeapsă, după care pot să solicite liberarea condiționață.

Hayssam a fost arestat preventiv în perioada 06.04.2005 la data de 27.04.2006, și a fost încarcerat la data de 19.07.2013 pânâ în prezent. Un calcul simplu arată că Hayssam a executat deja nouă ani din pedeapsa de 24 de ani și patru luni, iar după ce va împlini 60 de ani, va putea ieși mai repede din închisoare.

În anul 2016, Hayssam a fost condamnat la 24 de ani și șase luni, în prezent el fiind încarcerat la Penitenciarul Mărgineni, unde este considerat un deținut extrem de periculos. Sirianul a fost condamnat la 13 ani de închisoare și patru luni de închisoare, pentru că a organizat răpirea în Irak a celor trei jurnaliști români. La această pedeapsă au mai fost adăugați alți 11 ani de închisoare, pentru infracțiuni din domeniul economic.

Prin sentința de condamnare, Hayssam a fost obligat să plătească 78,4 milioane de lei pentru infractiunea de delapidare, 4.171.261,86 de dolari, respectiv 2.295.698 de lei pentru evaziune fiscala și 17,3 milioane de lei pentru de spălare de bani. Prejudiciul total a fost stabilit la aproximativ 20 de milioane de euro, sumă la care se adaugă plata unor despăgubiri în valoare de câte două milioane de dolari și 30.000 de euro pentru fiecare dintre cei trei jurnaliști răpiți.

Pentru a beneficia de liberarea condiționată, Hayssam trebuie să achite prejudiciul adus bugetului de stat. Acum el a cerut să se constate prescrise aceste datorii, deși ANAF continuă procedura de executare silită. Chiar zilele trecute a vândut la licitație publică una dintre proprietățile teroristului.

Se plânge că este bătrân și bolnav

În 2016, Hayssam a a fost încarcerat la Penitenciarul Mărgineni, unde a fost închis pe secția destinată persoanelor ce prezintă grad sporit de risc pentru siguranța penitenciarului. Cu alte cuvinte, la maximă securitate, fiind închis singur în celulă, câte 23 de ore pe zi.

Ulterior, Hayssam a avut un comportament exemplar iar regimul de deținere a fost modificat de două ori în ultimii cinci ani, ajungând în prezent la regimul închis, un beneficiază de un regim de deținere mai uman.

”Ca notă preliminară, esențială soluționării legale a speței de față, s-a arătat că persoana privată de libertate a avut un comportament exemplar în penitenciar, nu a avut abateri și a primit mai multe recompense, aspecte ce au condus la schimbarea consecutivă a regimului de detenție în unul mai puțin sever pentru doi ani consecutiv, respectiv în anul 2019, când a fost exclus din categoria persoanelor ce prezintă grad sporit de risc pentru siguranța penitenciarului, iar în anul 2020 a fost încadrat din regimul de maximă siguranță la regim închis”, se arată într-o sentință a Judecătoriei Moreni.

Hayssam a mai precizat că a urmat toate cursurile de integrare socială, în plus a depus la dosar o scrisoare medicală din care rezultă că are diabet, tensiune arterială, etc.