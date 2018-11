Modificări la STB. O linie de AUTOBUZ se DESFINȚEAZĂ

Societatea de Transport Bucureşti retrage joi,1 noiembrie, autobuzele etajate ale ale liniei turistice cu tarif special Bucharest City Tour şi înfiinţează pe acelaşi traseu linia urbană cu tarif normal 361, a anunţat STB.





Autobuzele liniei 361 sunt introduse pe traseul liniei turistice ca urmare a implementării Programului de Transport atribuit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov.

Potrivit STB, în anul 2018 pe linia turistică au călătorit aproximativ 55.000 de turişti, din care 48.000 de adulţi şi circa 7.000 de copii, suma totală încasată ajungând la peste 1,37 milioane lei, în creştere cu aproape 4% faţă de anul 2017.

"În anul 2017, STB SA (fostă RATB) a încasat 1,32 milioane de lei, fiind înregistrată o creştere cu 3,5% faţă de sezonul 2016, când Bucharest City Tour a încasat aproape 1,28 milioane de lei", susţin reprezentanţii societăţii de transport.

Linia turistică Bucharest City Tour a fost inaugurată la 28 iulie 2011, iar de atunci numărul călătorilor a crescut an de an, ajungând la o medie de 55.000 de turişti pe an.

Cele patru autobuze etajate ale acestei linii merg prin principalele zone istorice şi de interes ale Capitalei, la un interval de succedare de circa 30 de minute, pe următorul traseu: Piaţa Presei, Arcul de Triumf, Şoseaua Kiseleff, Piaţa Victoriei,

Calea Victoriei, Palatul CEC, Palatul Parlamentului, cu revenire prin Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Piaţa Charles de Gaulle, Arcul de Triumf, Muzeul Satului şi Piaţa Presei.

Turiştii pot călători cu autobuzul Bucharest City Tour şi prezentând la urcare voucherul primit de la partenerii STB SA: hoteluri şi agenţii de turism.

Cardul este valabil 24 de ore de la prima validare, oferind flexibilitate în alegerea programului, iar pasagerii având posibilitatea să întrerupă plimbarea, pentru a vizita obiectivele de interes întâlnite pe traseu şi să o continue, ulterior, cu alt autobuz, din oricare staţie aflată pe traseu.

Turiştii beneficiază şi de un ghid audio în limbile română, engleză, franceză şi italiană, accesibil cu ajutorul echipamentelor existente în autobuz, precum şi prin instalarea unei aplicaţii pe smartphone, în urma scanării unui cod QR afişat în autobuz, transmite Agerpres.

