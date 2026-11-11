Ca să stabilim de la început un fapt: oricâte produse de ficțiune au fost lansate pe piață în ultimii 90 de ani, Al Capone și John Dillinger nu s-au întâlnit niciodată. Nici nu s-au aflat vreodată în competiție în materie de infracțiuni. Primul se ocupa de contrabandă cu alcool în anii Prohibiției, iar celălalt de jafurile (devenite anacronice) care au marcat sfârșitul Vestului Sălbatic sub povara civilizării Statelor Unite.

Dar în anii în care lumea lor s-a destrămat, presa din toată lumea se mai călăuzea încă după principiul „Never let the truth get in the way of a good story”. Așa se explică materialul de presă pe care îl reproduc azi, o știre care anunța publicul din România, încă Regală, dar cotropită deja, că undeva în America a murit Al Capone.

Ziaristul român care relata despre moartea gangsterului avea probabil de umplut spațiul tipografic și a scris și el ce-și amintea din filme sau tipărituri de care nu-ți părea rău dacă le uitai în tren.

Deranja pe cineva? Mă îndoiesc, în 1947 românii aveau alte probleme decât moartea unui gangster lovit de scleroză.

Aveam noi gangsterii noștri!

Ca să punem ordine în informațiile de mai jos: Al Capone a fost arestat, pentru evaziune fiscală, în 1931, John Dillinger a avut perioada ”de glorie” între 1933 și 1934, când a și fost împușcat de FBI. Capone a fost eliberat după moartea lui Dillinger și a trăit, bolnav și retras, în Miami.

Totuși, ca o scuză pentru A. Dumbrăveanu, sau cum l-o fi chemat în realitate, în 1995, s-a făcut un film, Dillinger and Capone, pentru că, dacă adevărul nu a stat în calea unei povești bune în 1947, de ce nu ar fi făcut la fel și peste o jumătate de secol.

(Cotidianul Semnalul din 28 ianuarie 1947 – știre preluată de la agenția RADOR și semnată A. Dumbrăveanu)

New York. 27 (Rador), — Al Capone, care timp de șase ani a fost Regele gangsterilor nord americani, a încetat din viață, sâmbătă seara, la Miami, în Florida, suferea de o acută congestie pulmonară și în plus a avut și un atac de apoplexie.

Al Carpone a murit în luxoasa sa vilă cu 25 de încăperi, situată într'o poziție splendidă pe malul golfului Biscayne.

Al Capone a murit.

Telegramele agențiilor străine au dus în cele patru colțuri ale lumii vestea: Al Capone a murit în vila sa de la Miami — Florida — unde trăește din 1939 de când a fost eliberat pentru ultima oară din închisoare. Și telegrama adaugă că de atunci, din 1939, Al Capone trăește retras în vila lui de la Miami, agonisită în vremile lui cele mai bune.

Doar literatura de senzație, cea polițistă, mai reamintește câteodată de cel pe care autoritățile americane îl declaraseră odinioară „inamicul public No. 2”.

Primul fusese Dillinger, dar acesta n’a sfârșit într’o vilă din Florida ci pe asfaltul marelui oraș, în momentul când însoțit de banda sa personală, părăsea un cinematograf central. A căzut ciuruit de gloanțe — apărându-se până în ultima clipă — în timp ce gangsterii care-l înconjurau deschiseseră și ei foc împotriva urmăritorilor.

Semnalat la sosire poliției bucureștene, aceasta s’a sesizat și a pornit o adevărată expediție la „Athenée Palace” pentru a-l scoate din bârlog. Când a dat cu ochii de el — a fost o deziluzie.

Lichidarea lui Dillinger a stârpit, cum spuneam, întreaga lui bandă și New-York-ul a recăpătat liniștea râvnită. Adversarii lui Capone care știau de rivalitatea dintre acesta și Dillinger au insinuat adeseori că primul nu ar fi fost străin da suprimarea rivalului nou... Capone însă a desmințit, categoric că nu intră în sistemele lui această răsbunare.

Capone și Dillinger și-au disputat multă vreme îmtâietatea în publicitatea senzațională a ziarelor americane, publicitate născută din isprăvile sângeroase ale celor doi șefi de gansteri.

După dispariția lui Dillinger, Capone a rămas singur stăpân, — dar poliția federală a reușit să-l demaște în cele din urmă și să-l predea cu toate dovezile judecăței firești.

Atât Capone cât și Dillinger și-аu câștigat sinistra lor celebritate într’o epocă foarte turbure a prohibiției.

Într-o țară unde legea se respecta fără nici o ezitare, prohibiția a prilejuit formarea câtorva bande de indivizi cari, fără scrupule au luat asupra lor afacerea cu băutură clandestină.

Dar în acelas timp, când poliția federală avea de luptat cu cele mai rafinate mijloace ale gangsterilor, aceștia din urmă desfășurau un adevărat arsenal de complicități și de sustrageri subtile din marginile codului penal.

În adevăr, loviturile gangsterilor ajunseseră atât de ingenioase, atât de perfecte, încât polița se găsea foarte adeseori în fața unui caz în care autorii erau știuți, dar niciodată nu se puteau aduna dovezi împotriva lor.

Geo London, faimosul reporter parizian, a făcut în acea vreme o anchetă peste Ocean, descriind toate aceste lucruri cari păreau europenilor de necrezut. Căci o poliție întreagă, mobilizată împotriva tâlharilor, n’a putut fi scoasă din răbdări și a continuat până la urmă să procedeze în cadrul legei.

De aceea, Capone n'a putut fi judecat nici pentru asasinat, nici pentru jafuri, ori contrabande de alcool. Nu aveau dovezi. A fost găsit însă contravenient la nu știu care lege. Și condamnat la maximum. Când a eșit din închisoare, s’a lăsat de meserie și s’a retras la pensie în vila de la Miami.

Cu AL Capone dispare ultimul gangster din galeria sinistră a celebrităților de peste Ocean.