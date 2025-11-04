Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială

Doctoriţa Ştefania Szabo, o femeie tânără, în vârstă de 37 de ani, chirurg şi director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, este găsită moartă de către un coleg în spaţiul de odihnă de la camera de gardă. Era 28 octombrie, puţin înainte de ora şase dimineaţa. Doctoriţa fusese de gardă.

Mai avea aproximativ două ore până să iasă din serviciu. La faţa locului, criminaliştii au găsit mai multe seringi, dar şi ambalajul unui flacon de medicament.