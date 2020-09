Cătălin Moroșanu, supranumit și „Moartea din Carpați” nu este străin de lumea politică, având la activ două mandate de consilier județean în orașul său natal, Iași.

Sportivul are planuri mari pentru orașul Galați. „Mă voi lupta, așa cum am reprezentat România și am fost numarul 1, așa vreau să fiu numarul 1 și pentru Galați”, a declarat Catalin Morosanu în ziua votului, insistând asupra faptului că a pus ștampila pentru un viitor mai bun al copiilor, potrivit wowbiz.ro.

Cătălin Moroșanu spune că vrea să înființeze un club sportiv școlar în fiecare comună din județul Galați.