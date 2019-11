Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit la Realitatea PLUS despre situația politică actuală, unde a prezentat argumente pentru care Klaus Iohannis refuză să o înfrunte pe Viorica Dăncilă.

„Prea tare s-a trudit Viorica Dancila sa cheme la o dezbatere pentru care probabil ca nu este foarte bine pregatita, comparativ cu Iohannis, pe care nu l-am votat in 2014. Treaba lor de a forta atat de mult, faptul ca Iohannis nu vrea dezbatere, a fost o greseala strategica in final, pentru ca lumea se mai si uita, ca la bataie, ca tot vorbeam de judo.

Cine il cheama la bataie pe ala care are 1,90 metri, 100 de kilograme si a mai facut si sport? Pai, il cheama unul care nu a facut sport si mai mic de inaltime… Si de ce il cheama ala mai mic la bataie? Ca sa se dea in spectacol. Cam asta este comparatia, eu nefiind de parere ca Iohannis a facut prea multe antrenamente sau ca a fost un sportiv performant in cei 5 ani de mandat, dar aici socotelile sunt altele.

Si daca il tot vezi pe ala mic de inaltime si neantrenat ca il cheama pe unul antrenat si mai mare ca inaltime, incepi sa zambesti. Zici lasa, ca ala vrea sa atraga atentia ca sa apara la televizor sau in Cancan. Si, de fapt, ala mai mare, daca accepta, ii da una si ala cade jos. Asa explic eu toata strategia asta”, a afirmat Cozmin Gușă la Realitatea PLUS.

Cozmin Gușă este de părere că președintele în funcție, Klaus Iohannis, nu acceptă o confruntare electorală cu candidatul PSD, Viorica Dăncilă, din comoditate.

„Asta i-a creat un deranj lui Iohannis, care cred ca nu accepta dezbaterea pentru ca este comod. Altfel, nu vad sa aiba vreo problema sa dezbata cu Dancila niste lucruri, cred ca la final scorul era in favoarea lui. Dar are un soi de scurtosenie, asa, de sas din Sibiu, care s-a vazut si in timpul campaniei electorale. Iar faptul ca nu a trecut de 40 la suta, desi a avut contracandidati slabi, este un semnal de alarma. Sa te bati cu Dancila, Barna, Diaconu, cu asta mic si cel mai simpatic, Paleologu, nu este vreo treaba de mandrie, daca ne amintim celelalte campanii electorale. Iar pe unele le-am si condus si stiu cu precizie cum au stat treburile”, a mai spus Gușă.

Te-ar putea interesa și: