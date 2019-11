Intrăm în ultimele ore ale alegerilor prezidențiale, primul tur. Deja aproape 300.000 de români au votat în străinătate, profitând de numărul cel mai mare de secții de vot și de o prevedere fără precedent, cea prin care se poate vota timp de trei zile.

Ca o mică paranteză mi se pare simptomatic pentru statul român modul în care a încercat să rezolve criza înregistrată la secțiile de vot. A transformat statutul de român-votant-în-diaspora ca fiind unul privilegiat. Mi s-ar fi părut mult mai normal să avem 2000 de secții de vot, raportate la numărul real al românilor care trăiesc în Italia, Germania, Spania, Anglia, decât să lăsăm votul timp de trei zile. Pentru că atunci apare întrebarea firească: De ce în România se votează doar duminica de la 07.00-21.00, iar la Roma timp de trei zile? Sunt mai fraieri cei care au rămas în țară?

Potrivit Statului Român răspunsul este DA.

Trecând peste această mică paranteză, vreau să vedem de ce este această bătălie pe voturile din diaspora. Pentru că vor conta. Dacă luăm ca bază de discuție cifra de 500.000 de voturi venite din străinătate, raportată la un număr de votanți de 9.000.000 pentru primul tur, rezultă că vor reprezenta 5,5 la sută în procente absolute. Care vor fi împărțite între trei candidați: Klaus Iohannis, Dan Barna și Theodor Paleologu. Președintele României va lua, să zicem, 2,5 la sută, Dan Barna, 2 la sută, iar Theodor Paleologu, 1 la sută. Repet, sunt procente absolute, folosite doar ca demonstrație matematică.

În opinia multor simpatizanți USR aceste procente reprezintă un activ important, mai ales că Dan Barna a fost destul de zguduit de ultimele scandaluri. De aici vine și presiunea uriașă pe care o depun aceștia, inclusiv cu atacuri de ultim moment la Klaus Iohannis.

Numai că vestea proastă este că, potrivit ultimelor sondaje de calibrare pe care le-am văzut, Dan Barna este mult în spatele Viorică Dăncilă. Și când spun mult mă refer la faptul că cele 2-3 procente venite din diaspora nu-l pot arunca în turul doi. Mai ales că ultima prestație de la dezbaterea organizată de Europa Fm a arătat că un alt candidat din Dreapta este mult mai „votabil”: Theodor Paleologu.

Nu am ascuns faptul că Theodor Paleologu este cel pe care l-am susținut și cel pe care-l voi vota. Din motive care țin de faptul că întotdeauna am sprijinit Dreapta, de prestația sa, de pericolul pe care-l reprezintă neo-marximul promovat de Barna&Co în România. Nu mai are rost să elaborez pe această temă, dar mă bucur că sunt mulți oameni care gândesc ca mine.

Pentru că indiferent de rezultatul votului de astăzi, important este să gândim! Votul rațional este singurul vot care poate schimba România!

