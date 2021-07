Politicienii USR-PLUS, cei care doresc desființarea SIIJ sunt „acoperiții din Justiție” susține fostul procuror Maximilian Bălășescu. Acesta a făcut o postare pe Facebook în care arată că miza de desființare a Secției nu este doar reașezarea judecătorilor și a procurorilor onești sub cizma DNA, ci mai ales readucerea acestora sub șantajul propriilor colegi care colaborează cu serviciile secrete, după cum arată luju.ro.

Avertismentul vine din partea fostului procuror Maximilian Bălășescu (foto), iar postarea sa a fost inspirată de o altă postare a jurnalistei Sorina Matei.

Pentru a-și argumenta punctul de vedere, Maximilian Bălășescu a dat ca exemplu cazul fostului vicepreședinte al CSM George Bălan, care a fost achitat, într-un dosar conceput de DNA. George Bălan a demisionat din procuratură, iar când s-a întors în sistem, mulți ani mai târziu, Consiliul Superior al Magistraturii l-a trimis la un parchet de judecătorie. Aceasta chiar dacă avea, înaintea demisiei, gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Punctul de vedere al unui fost procuror

Postarea de pe Facebook a fostului procuror Bălășescu.

„USR-SIIJ

Am citit azi un articol al Sorinei Ruxandra Matei foarte la obiect, dar pe o parte: cu judecătorii și procurorii șantajați, amenințați de DNA. De ce vrea USR desființarea SIIJ? Pe lângă ce a spus Sorina Matei, eu aș adaugă doar câteva idei.

În sistemul judiciar, sunt 3 tipuri de magistrați: lucrători sub orice formă ai serviciilor de informații (acoperiți, colaboratori, informatori), santajatii (ei personal, familia lor, cercul de prieteni) și independenții. Primele două categorii în momentul de față au un număr foarte mare de membri, efectiv sufocă a treia categorie – pe surse…

Peste servicii nu se pot bagă, pentru că există conflict de interese și atunci întră ANI pe fir… Dar pot să se bage peste celelalte două categorii: prin desființarea SIIJ și reîntoarcerea dosarelor la DNA, pentru că acum DNA într-un fel sau altul este controlat de ei. Cum îl controlează? Simplu: mulți procurori tineri școliți la ONG-urile lui Monica Macovei s-au săturat să aștepte și vor să fie șefi, să ia salarii mari, să participe la reuniuni la Bruxelles pe banii românilor etc. și au bătut palmă…

USR desființează SIIJ (care, între noi fie spus, este cam nefuncțională din diverse motive) și «ăștia micii» își îndeplinesc visele… Deja «bătrânii» se retrag la «o binemeritată pensie de serviciu» și posturile trebuie împărțite de actualul ministru USR al Justiției. Bătaia mare este pe magistrații independenți, care văzuseră în SIIJ o rază de normalitate. Pentru că baza de date cu ceilalți este doar în așteptare – trebuie doar reactivată…

Cunosc mulți judecători și procurori care au fost amenințați, șantajați sau chiar terorizați de DNA care au cedat la un moment dat, și dacă mai sunt în sistem nu vor să se întoarcă la perioada 2012-2019. Au fost și alții care nu au cedat presiunilor și au fost arestați, au fost condamnați, au murit în pușcărie sau au murit când au ieșit… Cu ei au dat exemplu, iar prin exemplu au instituit frică în sistemul judiciar.

Cam asta este diferența dintre DNA și SIIJ…

Cazul procurorului George Bălan

Un exemplu care îmi vine în minte acum și despre care cred că ați uitat:

George Bălan – fost prim-procuror Sector 1, fost director adjunct al Secției Anticorupție, Urmărire Penală și Criminalistică din Parchetul General, fost Procuror General al Parchetului Curții de Apel București, fost membru al CSM ales cu unanimitate de Parchetele Curților de Apel și fost Vicepreședinte CSM… A fost urmărit de DNA ani de zile, a fost cercetat într-o mizerie de dosar, suspendat din funcție, trimis în judecată, achitat definitiv pe litera a («fapta nu există») … ACHITAT…

După ani de zile în care omu’ și-a desfășurat activitatea că avocat, sistemul a fost obligat să-l reprimeasca. Dar ce să vezi: deși avea rang de Parchet General, CSM a hotărât să-l primească că simplu procuror la un parchet de judecătorie, să cerceteze furturi de găini și cereale din hambare, la câțiva km de București…

Deci cam asta vrea USR-ul: dacă am făcut un abuz asupra ta, tu trebuie să consideri că ești o «eroare regretabilă» … Și dacă mai vrei să trăiești, acceptă ce îți oferim…

Într-un stat cu adevărat de drept, dacă o persoană este suspendată dintr-o funcție pentru o cauza penală și este declarată nevinovată, se întoarce pe funcția avută, nu pe cea de om de serviciu în instituția din care a fost suspendat.

Jegurilor…

P.S.: Unul mai inteligent că mine spunea cândva: «decât un nevinovat în pușcărie, mai bine 10 vinovați liberi». În România lucrului bine făcut, este altfel: «decât 1 vinovat liber, mai bine 10 nevinovați în pușcărie». Asta este România Educată: la pușcărie…”, a scris fostul procuror.

Sursa de inspirație a lui Max Bălășescu

Postarea procurorului vine după un material pe care l-a postat, tot pe Facebook, Sorina Matei.

„USR-PLUS nu dorește neapărat desființarea SIIJ (care oricum e moartă), USR-PLUS dorește obsesiv doar revenirea competenței investigării magistraților la DNA. De ce? Pentru că doar așa DNA poate supraveghea magistratură, poate pune presiune pe un procuror sau judecător, că dacă magistratul nu da reținere sau arestare în prostiile lor de dosare, respectivului magistrat i se face dosar.

Asta a făcut timp de 4 ani și 8 luni DNA, sub mandatul LCK, deschizând 2902 de dosare penale pe magistrați în care au fost vizați 1962 de judecători și 845 de procurori, timp în care DNA a luat 5935 de măsuri de supraveghere pe judecători, un judecător sindic a fost supravegheat 12 ani și 6 luni, 75 de judecători ICCJ și zeci de judecători din 7 Curți de Apel din România au fost ținuți cu dosare, instanțele au fost ținute sub supraveghere/șantaj de DNA. Acestea sunt facts. Asta neagă cu vehemență USR Plus.

Tocmai de aceea a fost înființată SIIJ, pentru că acest cumul de putere să nu mai existe în magistratură. Să investighezi oameni și apoi tot tu să pui presiune prin dosare pe judecători și procurori că să dea soluțiile pe care le dorești tu în dosarele tale, se numește șantaj.

DNA este deprofesionalizată

Pentru că DNA nu este reformată, ba din contra, este mai deprofesionalizata că oricând, pentru că old habits die hard, pentru că toată lumea știe ce a făcut DNA, pentru că da vină pe toată lumea pentru incompetența să, iar puterea în sistemul judiciar trebuie să fie distribuită echilibrat- este foarte corectă decizia UDMR. Dosarele și puterea de investigare a magistraților trebuie să nu se mai întoarcă la DNA.

În plus, să nu uităm, șeful DNA este pus politic (ministru, președinte). Șeful SIIJ nu e pus politic (CSM). Este exact pe invers de ce spune USR Plus. Independența judecătorilor este o garanție constituțională, chiar dacă USR Plus nu vrea să citească Constituția”, a scris Sorina Matei în postarea sa.