Misterele Bucureștiului, un regal cultural româno-francez

Institutul Francez din România și Teatrul Dramaturgilor Români, organizează prima ediție a festivalului Misterele Bucureștiului, desfășurat în perioada 7 – 9 iunie 2019, la București, în contextul Sezonului România – Franța 2019





Proiectat inițial pe modelul deja celebrului festival lyonez Quais du polar, dedicat literaturii polițiste, având în program și proiecții de filme de gen, festivalul Misterele Bucureștiului își propune să extindă conceptul, oferind publicului, alături de un târg de carte, mese rotunde cu participarea unor autori și editori români și francezi (menționăm editurile Crime Scene Press, Tritonic și Trei, care au publicat romane traduse din limba franceză), lansări de carte, sesiuni de autografe, filme, un mini-festival de piese polițiste (realizat în parteneriat cu Teatrul Dramaturgilor Români și Teatrul Coquette). Unul dintre punctele de atracție va fi, fără îndoială, lansarea unui roman polițist, Femeia din portbagaj, scris „la patru mâini” de doi autori, un român și un francez, Lucian-Dragoș Bogdan și Jacky Schwartzmann. Literatura noir sau mystery & thriller, crime fiction, polar în franceză sau giallo în italiană a cunoscut o dezvoltare fără precendent în ultimele două decade, când în concertul clasic franco-americano-britanic au apărut exploziv autorii nordici, care deja domină copios piața. Mulți critici, jurnaliști culturali, agenți literari și editori de carte se întreabă care va fi noua direcție în noir? Sudul mediteranean sau, poate, sperăm noi, estul balcanic? Festivalul Misterele Bucureștiului își propune să devină o etapă importantă pentru România și Europa de Est, dar și pentru literatura internațională de acest gen. Autori români ai genului polar doresc să aibă un festival dedicat lor, așa cum se întâmplă deja în Franța, Statele Unite, Marea Britanie, Spania sau Italia, și să ofere posibilitatea de a se întâlni cu cititorii, criticii literari, jurnaliștii. Punând accent pe gen și promovând întâlniri între profesioniști, un astfel de eveniment ajută și la consolidarea în România pieței polar - de toate tendințele și din toate țările. Cei mai importanți autori români ai genului noir vor participa la prima ediție a Misterelor Bucureștiului și-și vor prezenta cele mai recente opere. În cadrul Sezonului Franța - România, colaborarea dintre Muzeul Național al Literaturii Române, Institutul Francez al României și Quays of the Polar va fi, de asemenea, un prilej de a oferi cuvântul autorilor francezi ai genului polar și de a favoriza schimburi între profesioniștii din mediul editorial. vor fi prezenți la București autorii Julie Ewa, Johana Gustawsson, Bernard Minier și Jean-Christophe Rufin. PROGRAM Târg de carte polițistă Vineri, 7 iunie, 14.00 – 21.00 Sâmbătă, 8 iunie, 11.00 – 21.00 Duminică, 9 iunie, 11.00 – 16.00 VINERI, 7 iunie Muzeul Național al Literaturii Române – Sala „Perpessicius”, Str. Nicolae Crețulescu 8 15.30: Deschiderea Festivalului Misterele Bucureștiului, ediția I Irina Petrescu, Hélène Fischbach, Lucia Verona, Andrei Țărnea, Ioan Cristescu 16.00: Masa rotundă Noul „noir” și dinamica identității europene ² Invitați: Dominique Jeannerod, Caius Dobrescu, Paul Cernat Moderator: Ioan Cristescu 17.00: Masa rotundă Mysteries and thrills in Romanian ² Invitați: George Arion, Bogdan Hrib, Anamaria Ionescu, Teodora Matei, Oana Stoica Mujea Moderator: Caius Dobrescu Muzeul Național al Literaturii Române – Grădină, Str. Nicolae Crețulescu 8 18.00 – 21.00: Sesiune de autografe / autori români și francezi invitați în festival* Muzeul Național al Literaturii Române / Teatrul Dramaturgilor Români – Sala „Iosif Naghiu”, Calea Griviței 64 – 66 19.00: Spectacol Fata Morgana (2018, 1h 45min) de Dumitru Solomon, direcția de scenă: Victor Ioan Frunză Cu: Carol Ionescu, Blanca Doba, Adrian Nicolae, Nicoleta Hâncu, Alin Florea/Sorin Miron, Alexandru Pavel, Corina Moise, Monica Odagiu/Daria Pentelie, George Costin, Andrei Huțuleac Ilustrație muzicală: Andrei Huțuleac. Scenografia: Adriana Grand Sinopsis: Sub forma unei farse polițiste, cu o dispariție misterioasă și niște anchetatori simpatici, Fata Morganaeste o satiră puternică ascunsă în frișca umorului de situație și de limbaj. Ingenioasă, cu personaje realiste care merg însă și către fantastic și absurd, piesa nu s-a demodat deloc. Producție a Teatrului Dramaturgilor Români din București Pentru informații suplimentare privind achiziția biletelor, vă rugăm consultațihttps://teatruldramaturgilor.ro/, preț bilet: 40 lei (bilet întreg), 25 lei (bilet redus) Institutul Francez din București – Cinema „Elvire Popesco”, Bl. Dacia 77 20.30: Film LʾAffaire SK1 / Cazul SKI (thriller/dramă, Franța, 2014, 2h) Regia: Frédéric Tellier Cu: Olivier Gourmet, Nathalie Baye, Raphaël Personnaz Sinopsis: În 1991, Franck Magne este un tânăr inspector de poliție care iși face „botezul” în Brigada de Crime a Poliţiei pariziene. Primul său caz este investigarea asasinării unei tinere. Curând, alte cazuri asemănătoare cu acesta (violuri, torturi și crime) apar, iar Magne începe să creadă că e vorba despre o singură persoană. Bougon, șeful său, îl sfătuiește să nu se implice prea mult… Prea târziu, însă. Magne e implicat până peste cap. Curând o va întâlni şi pe Frédérique Pons, o avocată determinată să descifreze personalitatea criminalului. Timp de 10 ani, Magne va conduce cea mai complexă anchetă a Poliţiei judiciare franceze: cazul Guy Georges, criminalul din Estul Parisului... (Intrare pe bază de bilet achiziționat prin rețeaua de bilete a Institutului Francez din București,https://eventbook.ro/hall/cinema-elvire-popesco, preț bilet: 15 lei) Muzeul Național al Literaturii Române – Grădină, Str. Nicolae Crețulescu 8 21.30: Film Câini (dramă/thriller, România, 2016, 1h 44min) Regia: Bogdan Mirică Cu: Dragoș Bucur, Gheorghe Visu, Vlad Ivanov Sinopsis: Acțiunea este plasată în apropierea graniței cu Ucraina. Roman, un tânăr de la oraș, ajunge într-un sat izolat din Dobrogea, unde are de gând să vândă pământul moștenit de la bunicul său care a murit cu câteva luni în urmă. În timp ce face demersurile pentru vânzarea moșiei, Roman devine, treptat, martorul unor evenimente bizare. O senzație generală de amenințare plutește în aer. (Intrare liberă în limita locurilor disponibile, fără rezervare prealabilă) SÂMBĂTĂ, 8 iunie Muzeul Național al Literaturii Române – Sala „Perpessicius”, Str. Nicolae Crețulescu 8 11.00: Masa rotundă Editeur de Polar à nos jours – Franța și Romania ² Invitați: Alexandru Arion, Jean-Pierre Balzan, Hélène Fischbach, Magda Mărculescu Moderator: Bogdan Hrib Muzeul Național al Literaturii Române – Ceainărie, Str. Nicolae Crețulescu 8 12.00: Întâlnire cu scriitori & editori Polar and New media ² Întâlnire cu reprezentanții mass-media, new media (bloggers, youtubers etc.), cu participarea autorilor francezi și români și a reprezentanților editurilor Muzeul Național al Literaturii Române – Grădină, Str. Nicolae Crețulescu 8 13.00 – 16.00: Sesiune de autografe / autori români și francezi invitați în festival* Institutul Francez din București – Cinema „Elvire Popesco”, Bl. Dacia 77 15.00: Film Le Cercle Rouge / Cercul roșu (thriller/crimă, Franța, 1970, 2h 30min) Regia: Jean-Pierre Melville Cu: Alain Delon, Yves Montand, Bourvil Sinopsis: Un hoţ aristocratic, un puşcăriaş evadat şi un fost poliţist alcoolic îşi intersectează drumurile în timpul punerii la cale a unui jaf de proporţii. Acest trio elegant se va trezi prins într-un elaborat şi periculos joc de-a şoarecele şi pisica din cauza impenetrabilului inspector de poliţie Mattei, hotărât să le dejoace planurile de a executa infracţiunea perfectă. (Intrare pe bază de bilet achiziționat prin rețeaua de bilete a Institutului Francez din București,https://eventbook.ro/hall/cinema-elvire-popesco, preț bilet: 15 lei) Muzeul Național al Literaturii Române – Sala „Perpessicius”, Str. Nicolae Crețulescu 8 16.00: Masa rotundă & prezentare de carte Polar à la francaise ² Le gamin des ordures de Julie Ewa, Editura Albin Michel, 2019 Block 46 de Johana Gustawsson, trad. Claudia Dionise, Editura Tritonic, 2019 Înghețat de Bernard Minier, trad. Diana-Alina Ene, Editura Trei, 2019 Spânzuratul de la Conakry de Jean-Christophe Rufin, trad. Horia Nicola Ursu, Editura Crime Scene Press Invitați: Julie Ewa, Johana Gustawsson, Bernard Minier, Jean-Christophe Rufin Moderator: Dominique Jeannerod 18.00: Lansare de carte Proiect la 4 mâini ² Femeia din portbagaj de Jacky Schwartzmann & Lucian-Dragoș Bogdan Invitați: Lucian Dragoș Bogdan (co-autor al romanului), Lucia Verona (traducătoare a romanului în limba română), Jean-Pierre Balzan (editor al romanului în Franța), Bogdan Hrib (editor al romanului în România și traducător al romanului în limba română) 19.00: Masa rotundă Înainte și după 1989 în romanele polar ² Invitați: Jean-Christophe Rufin, George Arion, Caius Dobrescu, Bogdan Hrib Moderator: Mirela Nagâț Muzeul Național al Literaturii Române / Teatrul Dramaturgilor Români – Sala „Ion Băieșu”, Calea Griviței 64 – 66 19.00: Spectacol Magnolii și cianură de Olga Delia Mateescu Regia: Ingrid Bonța Cu: Irina Ungureanu, Gabriela Niță, Alexandru Mandu, Orodel Olaru Scenografia: Daniel Divrician Sinopsis: Lumea oamenilor „sus-puși” este una înțesată de intrigi și urzeli. Dacă mai este în joc și o avere frumușică, miza e mai mult decât atrăgătoare. Un lanț de victime influente și mai multe variante de criminal apar în această poveste polițistă. Teatrul Coquette vă propune o mică excursie în lumea misterelor. Cineva raportează găsirea unui cadavru, care dispare brusc până la venirea poliției. O fi fost o simplă farsă? O fi unul dintre cazurile care rămân nerezolvate? Un indiciu: un eveniment trecut este dezgropat. Se deschide dulapul din care mai cade câte un schelet. O comedie polițistă, un spectacol labirint, dar nu unul spațial, ci unul cu ițe și ațe încurcate. Cine sunt suspecții? Cine este criminalul? Care sunt indiciile? Producție a Teatrului Coquette din București (Intrare liberă în limita locurilor disponibile, rezervare: relatiipublice@mnlr.ro) Institutul Francez din București – Cinema „Elvire Popesco”, Bl. Dacia 77 20.30: Film Je ne suis pas un salaud / Nu sunt un nenorocit (dramă, Franța, 2016, 1h 51min) Regia: Emmanuel Finkiel Cu: Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Driss Ramd Sinopsis: Eddie este agresat violent în mijlocul străzii şi îl acuză pe nedrept pe Ahmed, pentru simplul motiv că l-a zărit cu câteva zile înainte de agresiunea sa. În momentul în care procesul judiciar se declanșează împotriva lui Ahmed, Eddie încearcă să-şi refacă viaţa alături de soţia şi fiul său, şi datorită unui nou loc de muncă. Însă, curând, conştient de gravitatea gestului său, Eddie va face tot posibilul să restabilească adevărul. Chiar cu riscul de a pierde totul… (Intrare pe bază de bilet achiziționat prin rețeaua de bilete a Institutului Francez din București,https://eventbook.ro/hall/cinema-elvire-popesco, preț bilet: 15 lei) Muzeul Național al Literaturii Române – Mansardă, Str. Nicolae Crețulescu 8 21.00: Spectacol Amintiri din livada cu meri thriller-comedie după piesa omonimă de George Arion Regia: Daniel Nițoi Muzică și efecte: Vasile Manta; coregrafie: Izabela Bostan Scenografie: Simona Marcu Cu: Eugen Cristea, Cristina Deleanu Piesa Amintiri din livada cu meri este un simbol al demenței patologice, al nebuniei morții și al măștii unor oameni aparent normali, dar în esență bolnavi. Mărul, un simbol al cunoașterii, devine în această piesă un simbol al morții și al transformării. Aparența familiei fericite din această piesă nu este decât un avertisment al perfecțiunii ce poate masca, de fapt, moartea, putreziciunea. Producție a Asociației Culturale PERFORM A.R.T. (Intrare liberă în limita locurilor disponibile, rezervare: relatiipublice@mnlr.ro) DUMINICĂ, 9 iunie Muzeul Național al Literaturii Române – Sala „Perpessicius”, Str. Nicolae Crețulescu 8 11.00: Masa rotundă Traduceri și traducători ² Invitați: Jean-Louis & Florica Curriol, Claudia Dionise, Diana-Alina Ene, Rodica Iliescu, Horia Nicola Ursu, Lucia Verona Moderator: Lucia Verona 12.00: Masa rotundă Noir festivals: Quais du Polar & Misterele Bucureștiului ² Invitați: Alexandru Arion, Cécile Dumas, Hélène Fischbach, Magda Mărculescu, Lucia Verona Moderator: Ioan Cristescu Muzeul Național al Literaturii Române – Grădină, Str. Nicolae Crețulescu 8 13.00 – 16.00: Sesiune de autografe / autori români și francezi invitați în festival* Muzeul Național al Literaturii Române / Teatrul Dramaturgilor Români – Sala „Ion Băieșu”, Calea Griviței 64 – 66 19.00: Spectacol Moștenirea (2016) de Lucia Verona Regia: Ingrid Bonța Cu: Olga Delia Mateescu Scenografia: Daniel Divrician Sinopsis: Mireille Petit, o femeie misterioasă, dar plină de farmec, își îndeplinește visul de o viață, acela de a locui în Paris și de a fi cetățean francez. Ce a sacrificat ea pentru acest vis? A devenit captivă în propriul vis, fără a mai exista cale de scăpare și e ca o pasăre într-o colivie de aur. În urma unei călătorii în Martinica, în care s-au întâmplat lucruri misterioase, o soră se substituie celeilalte, mizând pe asemănarea fizică dintre ele. De aici încep să apară pericolele de a fi descoperită și acum trecutul secret al surorii o ia prin surprindere, punând-o în situații limită. Ea ține un jurnal video pentru a-și alina singurătatea. Cui i se poate destăinui?Moștenirea de Lucia Verona este un spectacol plin de surprize și mister, elegant, o combinație între comedie, dramă și mister, un spectacol cu gust de șampanie. În ce constă moștenirea? Cine, ce și de la cine moștenește? Producție a Teatrului Coquette din București (Intrare liberă în limita locurilor disponibile, rezervare: relatiipublice@mnlr.ro) Institutul Francez din București – Cinema „Elvire Popesco”, Bl. Dacia 77 20.30: Film Ascenseur pour lʾéchafaud (crimă/thriller, Franța, 1957, 1h 30min) Regia: Louis Malle Cu: Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly Sinopsis: Julien Tavernier îşi asasinează patronul cu complicitatea soţiei acestuia, care îi este amantă. Când se reîntoarce la locul crimei pentru a înlătura un indiciu compromiţător, râmâne blocat în ascensor... Un mare clasic al genului polar, cu Jeanne Moreau în rolul principal şi o coloană sonoră compusă de Miles Davis. (Intrare pe bază de bilet achiziționat prin rețeaua de bilete a Institutului Francez din București,https://eventbook.ro/hall/cinema-elvire-popesco, preț bilet: 15 lei) Muzeul Național al Literaturii Române – Grădină, Str. Nicolae Crețulescu 8 21.30: Film Reconstituirea (comedie, dramă, România, 1971, 1h 40min) Regia: Lucian Pintilie Cu: Vladimir Găitan, George Constantin, George Mihăiță Sinopsis: Povestea reconstituirii unui banal incident, o bătaie între doi tineri, întreprinsă de Miliție, se transformă într-o crimă. Realizat în alb/negru, filmul a avut premiera în ziua de 5 ianuarie 1970, la București, însă a fost interzis la scurt timp. Sunt de reținut și interpretările de excepție ale actorilor George Mihăiță, Vladimir Găitan, George Constantin, Emil Botta, Ernest Maftei, Ileana Popovici, Ștefan Moisescu - cele mai valoroase din întreaga lor carieră cinematografică. Filmul a fost redifuzat abia în 1990. Este primul film, ca operă de artă, care în ton ironic, malițios, cinic, ne introduce în infernul românesc, moral și spiritual, în labirintul bășcăliei, varianta specific românească și degradată a spiritului balcanic. Pretextul fiind reconstituirea în scopuri ipocrit educative a unui delict minor de către procuratură, miliție, cu sprijinul unei echipe de cineaști, Lucian Pintilie propune, în fond, o incursiune în subconștientul românesc colectiv, pe care o realizează cu același simț al concretului, al notației minuțioase, al personajelor, al confruntărilor afective, comportamentale, de mentalitate. Construit ca un reportaj, ca un film documentar, ca un film-anchetă, ca un film-dosar de existență, ca un film-fapt de cronică, Reconstituirea, prin valoarea lui estetică, este o epopee, o frescă a infernului moral și spiritual românesc. Un film cu o densă suprapunere de straturi, cu multiple sensuri și semnificații filosofice. (Intrare liberă în limita locurilor disponibile, fără rezervare prealabilă) Evenimentele se desfășoară în limba română și în limba franceză și toate intervențiile vor fi traduse consecutiv. Traducere și adaptare: Nadine Vlădescu *Autori invitați în cadrul sesiunilor de autografe: Julie Ewa, Johana Gustawsson, Bernard Minier, Jean-Christophe Rufin Teodora Anghel, George Arion, Aurel Cărășel, Silvia Chindea, Petre Crăciun, Caius Dobrescu, Teodora Matei, Oana Stoica Mujea, Irina Munteanu, Monica Ramirez, Dan Rădoiu, Daniel Timariu, Stelian Țurlea, Dănuț Ungureanu.

