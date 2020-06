Preşedintele a menţionat că pe 23 iunie se împlinesc exact trei ani și jumătate din momentul când a depus jurământul în calitate de şef al statului, astfel că se poate baza şi pe experienţa acumulată în această perioadă. El a menţionat că, atunci când a venit la guvernare, Moldova trăia sub un regim oligarhic, care a dat naştere la o mulţime de probleme.

„Îmi era foarte clar că, pentru a fi salvată, Republica Moldova are nevoie de un set de abordări noi în politica sa internă și externă, are nevoie de câteva teze de guvernare foarte ferme, prin care să fie reparate daunele aduse de oligarhie, iar însăși oligarhia, în cele din urmă, să fie dată jos de la putere”, a declarat Dodon.

În opinia sa, „prima condiție pe care a considerat-o de maximă necesitate pentru Moldova a fost Echilibrul”.

„Mă refer aici la restabilirea echilibrului în relațiile externe, prin care să fie asigurată păstrarea relațiilor de prietenie și a parteneriatelor atât cu țările din Est, cât și cu cele din Vest, inclusiv cu vecinii noștri cei mai apropiați, România și Ucraina. Moldova este o țară mică, cu un popor pașnic. Nu vrem să luptăm cu nimeni. Vrem să muncim și să fim prieteni cu toate țările din jurul nostru.

Nu putem și nici nu vom fi prieteni cu cineva împotriva cuiva. Nu admitem să ne alăturăm unor sancțiuni îndreptate împotriva partenerilor noștri. Suntem un stat neutru și nu vom adera la niciun bloc politico-militar. Nu doar locuitorii Moldovei au nevoie de un stat suveran și neutru. Toți partenerii noștri, în Vest și în Est, au nevoie de suveranitatea și neutralitatea noastră”, a declarat Dodon.

El a subliniat că acum trei ani a declarat politica externă echilibrată ca „o condiție importantă pentru asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova”. Preşedintele a evidenţiat că această abordare va fi consolidată la nivel legislativ, iar în viitorul apropiat va fi elaborat Conceptul politicii externe echilibrate.

„Acest document va trebui să completeze și să clarifice dispozițiile actualei Concepții de politică externă, adoptată în 1995, și să obțină forța unei legi organice. Noul Concept trebuie să conțină astfel de principii ale politicii externe a Moldovei, cum ar fi deschiderea, parteneriatul, buna vecinătate, respect reciproc, cooperare, bazat pe implementarea strictă a unei politici de neutralitate permanentă în relațiile cu alte state și organizații internaționale”, a remarcat Dodon.

A doua condiţie necesară pentru salvarea Moldovei el a numit Caracterul

„În iunie 2019, necesitatea caracterului s-a simțit mai acută ca oricând, întrucât atunci a existat o șansă reală de a scăpa țara de Plahotniuc și astăzi sunt mândru de faptul că în acel ceas critic mi-am făcut datoria, am știut să sfidez toate riscurile și amenințările, inclusiv în adresa familiei mele, și am dat lovitura fatală oligarhiei. De caracter Moldova va avea nevoie și pe viitor, deoarece pericolul oligarhic mai este prezent, coruperea deputaților se face sub ochii noștri, iar unele partide din Parlament pot face în orice moment o coaliție de conjunctură cu oamenii oligarhilor, care vor să revină sau, cel puțin, să se răzbune”, a declarat Dodon.