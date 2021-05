Știm deja cum s-au derulat în platoul emisiunii. Momentul în care Mirela Vaida a fost atacată cu o piatară grea de o femeie cu probleme psihice. Piatră grea care, din fericire, nu şi-a atins ţinta. Bolovanul a aterizat spărgând pardoseala studioului, iar capul prezentatoarei nu a fost atins. Sperietura, însă, a fost mare.

Egiptul nu crede în coronavirus

De aceea, după cele întâmplate, Mirela Vaida, vedeta de la Acces direct, a decis să plece împreună cu soţul şi cu cei trei copiii pe care îi au, în Maramureş. Închiriaseră chiar o casă tradiţională, retrasă. Un loc numai bun pentru a te relaxa şi a uita de toate necazurile. Până la urmă, visul maramureşan nu s-a mai împlinit. Vremea nefavorabilă care se anunţa în timpul vacanţei de Paşti a determinat familia Vaida să renunţe la Maramureş.

„Şi astfel – ne-a declarat vedeta în exclusivitate – am decis, profitând şi de faptul că părinţii veniseră la noi, să plecăm, doar eu şi soţul, în străinătate. Am ales Egiptul. Copiii i-am lăsat acasă. Aşa că am aterizat la Sharm-el-Seith. Vreau să vă spun că în ceea ce priveşte epidemia de coronavirus, ne-am simţit tot timpul în siguranţă. Şi asta nu numai pentru că amândoi, şi eu, şi soţul, suntem vaccinaţi. Ci pentru că Egiptul este o ţară extrem de relaxată. Ni s-au cerut teste la aeroport, la urcarea în avion.

Restul, a fost ca în vremurile normale. Doar cei care serveau la mese, ospătarii, purtau mască. Şi asta pentru că aşa era regulamentul. De altfel, ghida noastră ne-a spus că Egiptul nu crede în pandemie. Noi nu trebuia să purtăm mască nicăieri. Nici în restaurante, nici în croaziere, nici în vizitele pe la muzee, nici pe plajă. Doar în mijloacele de transport în comun”.

„A fost o vacanţă activă”

Despre ce a făcut efectiv în cele 7 zile petrecute în Egipt, Mirela Vaida ne-a povestit cu bucuria nostalgiei: „O pot numi o vacanţă activă. În sensul că nu a fost nicio zi în care să nu plecăm de la resortul nostru, care era de cinci stele. Nu spun asta ca să mă laud, ci ca să înţelegeţi că deşi aveam toate condiţiile la nivel de cinci stele, ne-am tot vânturat din dorinţa de a vedea şi a face cât mai multe. Am luat avionul şi am aterizat la Cairo, de unde am mers şi am vizitat piramidele şi Sfinxul de la Gizeh.

În altă zi am făcut scuba diving în Marea Roşie, unde am văzut cele mai frumoase recife de corali şi cei mai coloraţi peşti. În altă zi am făcut safari. Ne-am plimbat cu cămilele. O experienţă unică. Am mers şi în deşert, unde am avut drept gazde beduinii, în corturile lor şi unde am mâncat numai mâncăruri tradiţionale, de la humus, la koshari şi baba ganoush, toate minunate, cu aromele specifice mâncărurilor arăbeşti.

În altă zi ne-am plimbat cu ATV-ul prin deşert. Altă experienţă unică. Nu aveam cum să nu vizităm celebrele pieţe, în care am negociat la sânge cu negustorii. Mi s-a părut că nu scăderea sau creşterea preţului era de căpătâi, ci pur şi simplu tocmeala aceea exotică, la care arabii sunt maeştri. Am cumpărat mirodenii de toate felurile, pe unele dintre ele le cunoşteam, pe altele le-am văzut pentru prima oară, am cumpărat parfumuri speciale, dar am luat chiar de la fabrici şaluri tradiţionale şi papirus, care cred că a rămas până în ziua de astăzi cea mai bună hârtie din toate câte există.

Peștera Fecioarei Maria

Una dintre zile a fost cu totul specială, pentru că am vizitat peştera unde în care a locuit Fecioara Maria, înainte de fuga din Egipt. A fost absolut impresionant.

În rest, în resortul nostru aveau loc în fiecare seară petreceri pe malul mării, în care cântau interpreţi de primă mână. Mai erau şi tot felul de restaurante, de toate naţiile, de la europene la asiatice, fiecare cu mâncarea lui tradiţională. Bineînţeles că le-am vizitat pe toate şi am gustat din toate. Îmi pare rău că nu am mai avut timp să vizităm şi piramidele de la Luxor şi să facem o croazieră pe Nil. Îmi pare rău că nu am văzut nici celebra mască a lui Tutancamon pentru că Muzeul de Egiptologie era închis. I se schimba locaţia. Dar le vom face data viitoare, pentru că am de gând să ne întoarcem în Egipt.”

Realitatea crudă de acasă

La întoarcerea acasă, Mirela Vaida a dat ochii cu realitatea crudă şi ameninţătoare. Vedeta ne-a declarat în continuare despre întoarcerea acasă: „A fost ca trezirea dintr-un vis frumos. Faptul că ne-am aşteptat o groază de timp bagajele a fost cea mai mică problemă. Aş vrea să revin la momentul când am decis să plecăm din ţară ca să uit şi să mă rup de ceea ce am păţit în ultima vreme. Înainte de a pleca am depus plângeri la poliţie împotriva celei care m-a atacat şi a complicei ei. Nu am fost mlţumiţi de încadrarea pe care a făcut-o procurorul, în ciuda probelor puse la dispoziţie de avocatul meu, probe culese în mare parte de colegii mei de la „Acces direct”.

Am depus o nouă întâmpinare, bazată pe aceste probe noi. Am fost de fiecare dată la audieri. Pe scurt, eu mi-am făcut datoria de cetăţean care a fost atacat, punându-i-se viaţa în pericol. Când am plecat, am fost convinsă că toate aceste lucruri vor fi analizate cu seriozitate şi competenţă şi că voi putea fi liniştită în continuare în urmă măsurilor luate. Realitatea de care m-am izbit la întoarcere a fost cu totul alta. Cele două femei, atât atacatoarea, cât şi complicea, sunt libere şi se învârt tot pe aici, prin jurul studioului, fără ca nimeni să le întrebe nimic.

Din când în când, câte una se mai şi dezbracă. Tot fără să păţească nimic. Aşa că aceste 7 zile petrecute în Egipt m-au făcut să uit de necazurile de acasă. Dar am uitat repede Egiptul, lovindu-mă de aceeaşi situaţie pe care o lăsasem în urmă, deşi am fost convinsă că în acest răstimp se va rezolva. Nu numai că mă simt neprotejată de statul român. Ci am senzaţia că statul vrea să mă ţină sub această teroare.

În rest, tare m-aş reîntoarce în Egipt. Acum însă, bronzată de la plajă şi cu amintirile de acolo, am început munca la „Acces direct”. În curând se vor deschide şi sălile de spectacole şi joc în câteva premiere, la care vă invit pe toţi.”