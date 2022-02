Mirela Vaida, de nerecunoscut! Imaginea care a lăsat mască pe toată lumea. „Și mai slăbuță!” Vedeta a făcut totul public

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite și longevive prezentatoare TV. Aceasta și-a început cariera încă din tinerețe, iar telespectatorii au apreciat-o cu fiecare ocazie. Artista a postat o fotografie din 2016 pe rețelele de socializare. A recunoscut că există câteva diferențe.

„Și cu păr lung, și mai slăbuță!! Pe vremuri, în 2016!”, a scris Mirela Vaida.

Prezentatoarea a arătat una dintre cele mai ascunse fotografii cu ea pe scenă din 2016. Mirela Vaida purta o rochie albastră și era invitată la un eveniment. Moderatoarea le-a povestit fanilor că îi este foarte dor de părul său lung. Chiar dacă era mai slăbuță și avea părul mai lung, frumusețea nu a dispărut. Internauții au ținut să-i laude apariția.

Mirela Vaida are o carieră impresionantă

Mirela Vaida se bucură de o carieră impresionantă în televiziune, dar nu a uitat nici de pasiunea pentru teatru. Vedeta este adoră de muzica și timpul petrecut cu familia sa. Aceasta a scos o serie de piese care au bucurat românii și au fost în preferințe pe Youtube.

„Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţa că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc.

M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică, gen «Bravo, bravissimo» de la TVR, cu Dan Bittman. Am fost la Mamaia, în 97. Am mai fost la «Ploaia de stele», în 2001, am fost în finală cu Madonna. Inima m-a chemat spre muzică mereu”, a povestit Mirela Vaida.

„Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj. Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața la 5. Și veneam ruptă și vocal”, a mai spus prezentatoarea TV.