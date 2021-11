Mirel Rădoi pleacă de la națională, după ratarea calificării la CM 2022: ”Este un eșec”

Nu este prima oară când Mirel Rădoi anunță că pleacă de la echipa națională, înă de data aceasta motivează că este un mare eșec și că decizia este normală.

„Este un eşec această campanie pentru mine, că nu nu am reuşit să terminăm pe locul 2. Este ultima conferinţă de presă ca selecţioner. E normală decizia, dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri. Nu există o demisie, contractul se termină la finalul acestei luni. Am luat decizia de a nu mai continua”, a declarat Mirel Rădoi, în conferinţa de presă de după meciul cu Liechtenstein.

Rădoi şi-a exprimat încrederea că naţionala României va reuşi calificări la următoarele campanii pentru europene sau mondiale.

„Sper că da, sper să nu mai fie încă o perioadă atât de lungă de necalificare. Sper ca lucrurile să continue altfel, sunt jucători tineri care au foame de rezultate, au încercat să practice un joc spectaculos, din punctul ăsta de vedere cred că ar trebui să îi susţinem. Pentru că aşa cum îi vom creşte aşa e vom avea”, a mai spus Rădoi.

Echipa națională de fotbal a ratat calificarea la barajul pentru Cupa Mondială

Reprezentativa României a ratat, duminică seară, calificarea la barajul pentru Cupa Mondială, încheind pe locul 3 grupa J a preliminariilor europene. România a învins cu 2-0 Liechtenstein, în deplasare, însă şi Macedonia de Nord s-a impus, scor 3-1 în faţa Islandei, astfel că a ajuns la baraj.

Macedonia de Nord a învins cu 3-1 Islanda, golurile fiind marcate de Alioski ‘7 şi Elmas ’65, ’86 pentru gazde, respectiv Thorsteinsson ’54 pentru oaspeţi.

Clasamentul final al grupei J: Germania – 27 de puncte, Macedonia de Nord – 18 puncte, România – 17 puncte, Armenia – 12 puncte, Islanda – 9 puncte, Liechtenstein – un punct. Germania s-a calificat la CM din Qatar, iar Macedonia de Nord va juca la barajul pentru CM.

Câştigătoarele grupelor preliminare se califică direct la turneul final din Qatar. Formaţiile clasate pe locurile secunde şi cele mai bune două echipe necalificate din Liga Naţiunilor 2020-2021 vor juca baraje în urma cărora alte trei formaţii vor obţine biletele pentru CM 2022.

România nu s-a mai calificat la o Cupă Mondială din 1998.