Mircea Lucescu revine la Rapid! Anunțul făcut de primarul Sectorului 1

Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român, poate reveni la Rapid, dar în calitate de președinte. Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache.





„Il Luce” este liber de contract în acest moment, după despărțirea de naționala Turciei, dar revenirea sa printre „alb-vișinii” s-ar putea realiza în 2020, atunci când Rapid poate reveni în Liga 1.

„Toți 'greii' au zis că vor veni în Liga 1 alături de club. O să fac tot ce pot să ajut acest club. Când vom ajunge în Liga 1, în anul 2020, cu un antrenor ca Pancu și cu un președinte ca Mircea Lucescu, Rapid va avea o cotă mai mare. Toți își doresc ca acest club să reprezinte România în cupele europene", a spus Dan Tudorache pentru realitateasportivă.net.

Mircea Lucescu a pregătit Rapidul de două ori, 1997 - 1998 și 1999-2000, și le-a adus giulețtenilor al doilea titlu din istorie.

„Sunt legat de Rapid, e normal să rămân alături de ei. Toată viața am fost antrenor, iar eu urmăresc cu mult interes revoluția Rapidului. Am văzut suporterii în număr cât mai mare și am văzut dorința jucătorilor de a ajunge acolo le unde este locul. Toți ne dorim revenirea marilor echipe, iar eu zic că este un progres”, a spus și Mircea Lucescu.

