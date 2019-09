În vârstă de 74 de ani, Mircea Lucescu a afirmat că nu are de gând să mai revină vreaodată în fotbalul românesc.

„Nu se pune problema. Niciodată nu voi veni să-i iau locul unui antrenor tânăr, cu atât mai mult cu cât este vorba de Daniel Pancu, care este ca şi copilul meu. Este un rapidist pur sânge. Ţin foarte mult la el. Cum să-i fac eu aşa ceva? Nu mă cunoaşteţi? Nu, chiar nu mă cunoaşteţi? Eu toată viaţa am avut un ţel din promovarea tinerilor. Îi ţin pumnii lui Daniel Pancu şi îi doresc să promoveze cu Rapidul. Sunt convins că va reuşi acest lucru. În acest moment vreau să pun punct tuturor speculaţiilor: Nu merg la Rapid nici azi, nici mâine, nici peste 10 ani.

Nu pot să spui niciodată niciodată, dar e practic imposibil să mai antrenez în România. Am ajuns la un nivel şi nu văd cum aş putea găsi o echipă în campionatul nostru unde să vin şi să încep un proiect. Rapidul şi Dinamo vor rămâne mereu în sufletul meu, dar am alte planuri, iar campionatul din România nu e printre ele (n.red. – râde). Nu vreau să mă consideraţi arogant, nu vreau să se speculeze în niciun fel declaraţiile mele, dar sincer acum, mă mai vedeţi pe mine, la vârsta mea, să ajung să fiu înjurat sau chiar scuipat pe stadioanele din România? Sincer, nu cred că mi se mai potriveşte asta, cu tot respectul pentru fotbalul românesc din care şi eu îmi trag seva. Pasiunea e mare, în mod sigur aş deveni o ţintă şi pur si simplu nu văd rostul. O să am întotdeauna sentimente speciale pentru Dinamo şi Rapid, dar atât. Vă rog, lăsati-mă să-mi văd liniştit de viaţa mea de acum”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Fanatik.

