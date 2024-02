Sport Exclusiv. Mircea Lucescu, ipostaze rare. Cum a fost surprins fostul selecționer în zona de lux a Capitelei







Mircea Lucescu este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de fotbal la nivel internațional. Cu toate acestea paparazzi EVZ l-au surprins în ipostaze rar întâlnite pentru omul de fotbal.

Mircea Lucescu nu se dă în lături de la nimic. Drept urmare fostul selecționer a fost surprins de către paparazzi EVZ în timp ce făcea un lucru mai puțin obișnuit pentru el. Fostul selecționer s-a aflat zilele trecute într-unul dintre supermarketurile din zona de Nord a Capitalei.

Acesta și-a făcut singur cumpărăturile și a ieșit din magazin cu o pungă plină. Se pare că această activitate nu i-a făcut deosebită plăcere dacă ar fi să judecăm după mimica feței antrenorului. Cu toate acestea ca orice bărbat trimis să rezolve o situație, ”Il Luce” se descurcă de minune.

Lucescu prins în fapt

Este puțin ezitant când ajunge la mașină că nu mai găsea cheia, dar în cele din urmă, cumpărăturile sunt puse pe locul din spate. Apoi antrenorul se urcă la volan și merge spre casă, unde probabil îl aștepta soția cu nerăbdare.

Neli Lucescu este cea care ”îi ține de urât” antrenorului de mai bine de 56 de ani de când sunt căsătoriți. Într-unul dintre rarele momente în care a vorbit despre cea care i-a furat inima, Lucescu a povestit cum s-au cunoscut.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere. Nu vorbeam, dar s-a întâmplat să luăm acelaşi tramvai din Grozăveşti. Eu eram la mijloc, ea era în faţă. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât şi eu, cu toate că mai aveam de mers şi m-am oferit să-i duc bagajul”.

Cert este că de atunci cei doi au rămas împreună. Au un fiu, pe Răzvan Lucescu și doi nepoți. Dar ceea ce îi face deosebiți este faptul că ori de câte ori apar în public cei doi sunt foarte apropiați. Iar ”Il Luce” nu o lasă niciodată neprotejată pe soția lui, ba chiar nu se sfiește să facă gesture tandre, chiar și pe stradă.