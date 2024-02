Politica Mircea Geoană a învățat din greșelile trecutului. Cum se raportează la momentul jenant din 2009







Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a fost pus în fața unei întrebări incomode de actorul Mihai Bobonete, în contextul actualului an electoral. Mai multe sondaje de opinie îl dau pe oficialul de la Bruxelles ca favorit al românilor, dacă ar candida la alegerile prezidențiale,

Mircea Geoană a fost pus în fața unei întrebări incomode, de actorul Mihai Bobonete. El a fost întrebat dacă s-ar mai bucura, înainte de anunțarea rezultatelor, în caz că ar candida la Cotroceni. Întrebarea face trimitere la un moment jenant din 2009, din noaptea alegerilor prezidențiale. Mircea Geoană s-a grăbit să-și declare victoria, anticipat, iar după numărătoarea voturilor câștigător a ieșit Traian Băsescu.

Mircea Geoană, momentul jenant al carierei sale

Pentru fostul candidat PSD la alegerile prezidențiale a fost cel mai jenant moment al carierei sale. Glumele pe acest subiect circulă și acum, printre români. Cu toate acestea Mircea Geoană nu s-a supărat pe actorul Mihai Bobonete care i l-a amintit. Cei doi au vorbit în cadrul podcastului „Da Bravo”, realizat de vedeta serialului „Las Fierbinți”.

Bobonete l-a întrebat pe secretarul general adjunct al NATO dacă ar repeta momentul din 2009. Dacă s-ar mai bucura, înainte de anunțarea rezultatelor oficiale, în noaptea decisivă a alegerilor, în situaţia în care ar fi candidat la președinție.

„Şi tu, Brutus? (a răspuns râzând - n. red.). Ca să rămâi sănătos, când e ceva radioactiv pentru tine ca om, e bine să îl pui deoparte. Ce a fost în 2009, a fost atunci, cred că e deja destul de clar. Sunt 15 ani de atunci. Cred că există un Dumnezeu care ne dirijează într-un fel sau altul. Cred că cea mai bună decizie a mea după momentul de atunci a fost să fac un detox de politica românească, aproximativ 10 ani”, a răspuns Mircea Geoană.

Oficialul NATO se consideră mai puternic

Secretarul general al NATO a declarat că după acel moment a simțit nevoia să se rupă de politică, iar acest lucru i-a făcut foarte bine. El a spus că în prezent este un om mai puternic. Iar acest lucru se datorează, a precizat Mircea Geoană și momentului jenant din noaptea alegerilor din 2009.

„Una peste alta, am simţit nevoia să mă rup un pic, să fac altceva. M-am ocupat de institutul Aspen, am făcut consultanţă, am fost cetăţean liber. Şi mi-a făcut tare bine. Eu cred că şi pentru ţară a fost un moment toxic ăla. Dar vorbind acum şi despre cum evoluăm ca oameni în viaţă, cred că acum sunt un om mai ţeapăn. Poate şi de la momentul respectiv. Ce nu te omoară, te face mai puternic. Am învăţat lucruri”, a mai spus Mirea Geoană.

În acest context, a mai spus, poziția în conducerea NATO a obținut-o pentru calitățile sale, fără să fie implicat în politică. Geoană crede că nu ar fi fost rău dacă ar fi ajuns președintele României în 2009. Pe de altă parte, a spus că detașarea de viața politică românească l-a ajutat să vadă lucrurile altfel. Iar acum este mai obiectiv și mai detașat.

„Iar jobul de la NATO l-am obţinut eu pe persoană fizică. Pentru reputaţia mea, pentru ceea ce am făcut în viaţă. Nu spun că ar fi fost rău să se întâmple atunci (să devină preşedinte - n. red.), dar acum sunt un om mai solid, mai trecut prin viaţă, şi mai detaşat de politica asta de zi cu zi, care e un agent patogen care te copleşeşte, dacă nu ai tăria să rămâi tu însuţi. Sunt mai nevirusat acum, decât atunci”, a mai spus Mircea Geoană în podcastul lui Mihai Bobonete.

Un actor la Palatul Cotroceni

Discuția lui Mihai Bobonete cu Mircea Geoană a alunescat spre artiștii care ajung în politică. Vedeta din Las Fierbinți a dat cel mai notoriu exemplul, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Fost actor de comedie, acesta a reușit să câștige alegerile și s-a dovedit un președinte foarte bun pentru țara sa.

„Dacă ar fi să existe şi la noi momentul Zelenski, să ajungă un comediant la putere, cine credeţi că ar fi putut ajunge, de acum sau din trecut, preşedinte dacă ar fi candidat?”, a întrebat Mihai Bobonete.

În acest context, Mircea Geană a amintit de anii '90 când mai mulți artiști, scriitori sau actori au fost implicați în politică. El a dat exemplul lui Ion Caramitru care a fost ministru în guvernele CDR. Totodată, a vorbit despre Florin Piersic, despre care a spus că ar fi fost un politician perfect. Oficialul NATO, l-a flatat pe Bobonete spunându-i că este în rezerva de cadre.

„A fost momentul anilor '90, vremuri mult mai învolburate decât acum. Caramitru era implicat în politică. Florin Piersic ar fi fost perfect. Cinci zile ar fi durat o conferinţă de presă. După aia chiar spuneam că «ştie şi oleacă de bataie». Tu eşti rezervă activă de cadre”, a replicat Mircea Geoană.

Alegerile prezidențiale abordate cu umor

Cei doi au continuat schimbul de replici pe tema alegerilor prezidențiale, imaginând un tur II, Mircea Geoană - Mihai Bobonete. Aici actorul din Las Fierbinți, mai puțin interesat de o carieră politică s-a arătat dispus să cedeze lupta în fața adversarului său. Dar nu dezinteresat, ci în schimbul unui avantaj.

„Eu aş zice că mă retrag, dar ce îmi daţi?”, a întrebat Mihai Bobonete.

Geoană a intrat în joc și i-a propus funcția dew vicepreședinte. Cum această funcție nu există în sistemul politic românesc, însă, i-a promis că va schimba Constituția. Propunerea a fost pe placul lui Bobonete, care i-a strâns mâna.

„Schimbăm Constituţia şi te fac vicepreşedinte”, a spus Mircea Geoană, râzând.

Momentul jenant din 2009

La alegerile prezidențiale din 2009, în turul doi, Mircea Geoană, pe atunci candidat al PSD, a fost protagonistul unui moment jenant. Ulterior, el a fost nevoit să se retragă din politică.

În al doilea tur de scrutin, al alegerilor din 2009, s-au calificat candidatul PSD Mircea Geoană și președintele Traian Băsescu. După închiderea urnelor, sondajele l-au dat câștigător pe Geoană, iar acesta s-a grăbit să-și declare victoria. S-a întâmplat înainte de finalizarea numărătorii voturilor. Spre dimineață, însă, situația s-a schimbat, Traian Băsescu a devenit președinte, pentru al doilea mandat, la limită, cu 50,33% din voturi.

Partidul Social Democrat a contestat rezultatul, reclamând fraude electorale, dar Curtea Constituțională, după renumărarea voturilor anulate, a validat rezultatul alegerilor.

Geoană, favorit la prezidențiale

Secretarul general adjunct al NATO a fost măsurat în mai multe sondaje în ultima vreme. Iar concluziile sunt că Mircea Geoană este favoritul românilor la alegerile prezidențiale din acest an. El i-a surclasat de departe pe Marcel Ciolacu (PSD) și pe Nicolae Ciucă (PNL).

Una dintre ultimele cercetări, realizate de INSCOP în luna ianuarie, arată că Geoană, se află pe primul loc în intenţiile de vot la alegerile prezidenţiale. El era urmat de Marcel Ciolacu și Diana Şoşoacă. Din cei 80,2% dintre români care au declarat că au o opţiune de vot, 24,6% l-ar alege pe Mircea Geoană (independent), 15,1% i-ar da votul lui Marcel Ciolacu (PSD) şi 14,8% ar vota Diana Şoşoacă (SOS România).

Următorii în clasament ar fi Nicolae Ciucă (PNL) cu 10,8%, Victor Ponta (Pro România) cu 10,7%, George Simion (AUR) cu 10,4%, Cătălin Drulă (din partea Alianţei Dreapta Unită) cu 4,7%, Dacian Cioloş (REPER) cu 4,1% şi Kelemen Hunor (UDMR) cu 3%, 1,7% dintre români ar alege un alt candidat.