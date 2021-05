Miniștrii răspund cererii lansate de premierul Florin Cîțu privind campania de vaccinare. Bogdan Gheorghiu, Adrian Oros, Ioana Mihăilă și Lucian Bode au îndemnat românii să se vaccineze și arătând ce înseamnă vaccinul pentru ei.

„Este foarte tare spotul ăsta.”, a spus Mircea Badea, râzând, după ce a urmărit spotul lui Lucian Bode.

„Ce conține vaccinul? Normalitate. Să pot să mi beau cafeaua alături de prieteni, aici, la interior. Să nu mai depindem de masca, să putem să mergem la concerte, la plajă, fără griji, dar mai ales, să pot să-mi văd familia în siguranță. Lansez o provocare membilor Guvernului și liderilor Coaliției: ce conține vaccinul pentru voi?”

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, în postarea care l-a distrat pe Mircea Badea:

„În luna noiembrie a anului trecut am fost diagnost cu COVID-19. A fost o perioada dificilă, plină de incertitudini, nesiguranță. O perioada pe care nu vreau să o mai retrăiesc. Așa cum s-a întâmplat, din nefericire, cu foarte mulți dintre voi, am trecut prin boală însă am decis să mă vaccinez pentru că eu consider că doar așa mă pot proteja pe mine, îmi pot proteja familia, pe cei dragi și pe angajații MAI cu care întru în contact zi de zi. Pentru mine, vaccinul înseamnă viață și siguranță.”