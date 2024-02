Mioara Roman, diagnosticată greșit. Boala care i-a măcinat sănătatea

Mioara Roman s-a stins în noaptea de joi spre vineri, la azilul din Snagov unde și-a petrecut ultimii ani din viață. Fosta soție a premierului Petre Roman a fost profesoara de limbă arabă la Universitatea din București.

Deși suferea de Parkinson, Mioara Roman a fost diagnosticată greșit, după care boala a avut o evoluție rapidă. Mama Oanei și a Catincăi Roman a murit la 83 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator. Peste două luni urma să împlinească 84 de ani. Familiei nu i-a rămas decât să se pregătească de înmormântare.

Mioara Roman a fost diagnoticată greșit de medici

În ultimii ani de viață Mioara Roman a dus o adevărată luptă cu afecțiunile medicale care i-au măcinat sănătatea. Boala Parkinson i-a afectat organismul, deja slăbit de etatea înaintată. Fosta soție a premierului Petre Roman suferea și de pareză la mâna dreaptă și degenerări neuronale.

Catinca și Oana au dat mai multe detalii despre starea de sănătate a mamei lor, Mioara Roman. „A primit un diagnostic greșit, asta a fost ideea. De fapt, avea sindrom parkinsonian, plus încă niște mici probleme.

Și sigur că tratamentul era pentru Parkinson așa că, dacă vă aduceți aminte momentele acelea în care ea nu se simțea prea bine, erau din cauza tratamentului în cea mai mare parte”, a declarat Catinca Roman, la Antena Stars.

Suferea de Parkinson și semi-pareză

La rândul ei, Oara Roman a dat detalii desprea starea de sănătate a mamei sale. A precizat că degenerările neuronale nu au putut fi tratate și i-au afectat starea generală de sănătate. Deși a trecut prin mai multe ședințe de fizioterapie și kinetoterapie, afecțiunea a evoluat rapid. În urmă cu numai câteva luni Mioara Roman a trecut și printr-o intervenție chirurgicală, potrivit Cancan.

Mioara Roman a fost profesoară de limba arabă

„Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege.

A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman.