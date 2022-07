Minus 65 de miliarde peste noapte! Doar Elon Musk putea păți asta

Acțiunile Tesla, care costau 998,02 dolari per acțiune pe 25 aprilie, ziua în care și-a anunțat planul de a cumpăra Twitter, au scăzut cu peste 24%. În timp ce piața de valori s-a confruntat cu fluctuații semnificative în ultimele luni, pierderile Tesla sunt mai mari decât media. În comparație, S&P a pierdut 9,2% în aceeași perioadă de timp, iar Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 7,9%.

Averea netă a lui Musk a atins vârful în noiembrie anul trecut la peste 340 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, și a scăzut la 197,1 miliarde de dolari luna trecută – o scădere de 42%. Miliardarul a anunțat vineri că intenționează să se retragă din acordul de 44 de miliarde de dolari pentru cumpărarea platformei de socializare, invocând îngrijorări legate de conturile de spam și acuzând compania că „încălcă mai multe prevederi” ale acordului de fuziune.

Unii experți financiari au susținut că pierderile financiare ale Tesla ar face mai dificilă pentru Musk obținerea finanțării pentru acordul Twitter, deoarece acesta a promis miliarde de dolari din acțiunile sale Tesla ca garanție pentru preluare. Nu este clar dacă finanțarea înțelegerii a avut vreo legătură cu decizia lui Musk de a se retrage, potrivit Business Insider.

Între timp, Elon Musk se află în mijlocul unui nou scandal. Presa a dezvăluit faptul că acesta a avut în secret doi noi copii cu o angajată de la Neuralink, compania sa din domeniul cercetărilor în neurotehnologie.

Așa cum a procedat în mai multe rânduri, miliardarul sud-african a postat un mesaj pe Twitter prin care a ironizat dezvăluirile despre viața sa privată:

„Populația pe Marte este încă zero persoane!”, a scris Elon Musk pe pagina sa de Twitter.

Population of Mars is still zero people!

Ulterior, acesta a mai postat un mesaj în care a subliniat că face „tot ce poate” pentru a ajuta la rezolvarea „crizei depopularizării”

Doing my best to help the underpopulation crisis.

A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022