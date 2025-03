Social Minoră din Iași, agresată în tramvai. Polițiștii au găsit-o în stare de șoc







Un incident grav a avut loc pe 15 martie 2025, în Piața Unirii din Iași, unde o tânără minoră a fost agresată de un bărbat în timpul unei călătorii cu tramvaiul. Speriată, fata a alertat polițiștii locali, cărora le-a povestit că individul a scos un cuțit și a amenințat-o. Intervenția promptă a autorităților a împiedicat o situație potențial și mai gravă.

Momente de panică

Potrivit mărturiei fetei, bărbatul se comporta agresiv față de toți pasagerii din tramvai, folosind un limbaj jignitor. Tânăra i-a atras atenția, moment în care agresorul, în vârstă de 64 de ani, a reacționat violent, amenințând-o cu un cuțit.

În stare de șoc, fata a coborât la prima stație și a solicitat ajutorul polițiștilor.

„Noi asiguram ordinea în zona centrală când am fost abordați de fată. Era foarte speriată și ne-a spus ce s-a întâmplat în tramvai. Am pornit imediat pe urmele suspectului”, a relatat polițistul local Alexandru Penciuc.

Intervenția polițiștilor

Tramvaiul a fost oprit pe strada Cuza Vodă, în apropierea Filarmonicii, iar polițiștii au urcat în mijlocul de transport pentru a identifica suspectul.

În ciuda comportamentului agresiv, individul a fost convins să coboare și a fost escortat la mașina poliției. Pe lângă agresor, autoritățile au legitimat și o altă persoană recalcitrantă, aflată sub influența alcoolului, dar s-a constatat că aceasta nu avea legătură cu incidentul.

„Chiar la intersecția de la Filarmonică, am ajuns tramvaiul și am cerut vătmăniței să oprească. Am urcat pe ușa din față cu colegul meu, am cerut și întăriri.

Imediat l-am identificat pe suspect. Era un bărbat de 64 de ani, cu domiciliul în Iași. I-am cerut să coboare, însă el era extrem de agresiv, continua să înjure călătorii”, a mai precizat polițistul.

Individul era cunoscut de autorități

Suspectul, identificat ca V.P., este deja cunoscut poliției locale din cauza comportamentului problematic repetat. El a fost amendat pentru tulburarea ordinii publice și au fost întocmite documentele necesare pentru a fi înaintate organelor de cercetare penală.

Autoritățile au descoperit asupra sa un cuțit tip briceag, iar bărbatul și-a recunoscut fapta.

Apel la siguranță și curaj civic

Deși vătmănița tramvaiului observase incidentul, aceasta nu a semnalat situația, probabil de teamă, având în vedere cazuri similare recente. Polițiștii au încurajat cetățenii să ia atitudine și să raporteze astfel de incidente pentru a evita alte evenimente grave.