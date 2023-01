Ministrului Adrian Câciu nu-i pasă de creșterea dobânzilor bancare. „Am rate foarte mici la momentul ăsta”

Ministrul Finanțelor Publice a povestit despre cele două credite bancare pe care le-a contractat de-a lungul vieții. Pentru primul, pe care l-a luat într-un moment în care economia României mergea prost, povestește că a plătit dobânzi de 45%, foarte mari. A doua oară, însă Adrian Câciu a fost mult mai orientat și a ales un credit care îl avantaja. Iar acum este mulțumit deoarece ratele sale sunt mult reduse, comparativ cele plătite de alți români.

„Da (am rate la bancă – n. red.), dar foarte mici la momentul ăsta. Nu au crescut, pentru că am dobândă fixă. Dacă vreți, intrăm şi într-o chestiune mai picantă… Primul meu credit a fost făcut în momentul în care dobânzile în România erau de 45%. Ştiţi că am avut, în România, aceste dobânzi de 45%? Vă dați seama cum este, ca tânăr, să plăteşti o astfel de dobândă? Foarte greu!”, a povestit ministrul Finanțelor Publice.

Adrian Câciu a menționat că în prezent, rata pe care o plătește este de 1.000 de lei, datorită dobânzilor fixe și a plăților pe care le-a făcut în avans.

„La momentul acesta, rata pe care o am este de 1.000 de lei, pentru că am plătit din principal, chiar dacă am dobânda fixă, dar, v-am zis, al doilea credit a fost doar pe dobândă fixă. Chiar dacă am pierdut în timp, pentru că dobânzile variabile au fost mai jos decât dobânda fixă, am mers numai pe dobândă fixă. Nu este o variantă în momentul acesta, pentru că inflaţia este încă sus, dar, în momentul în care vom scădea inflaţia, atunci este o variantă dobânda fixă”, a spus Adrian Câciu,conform DC News.

Ratele românilor sunt în creștere

De menționat că ratele bancare sunt în creștere în această perioadă din cauza indicilor în baza cărora se calculează dobânzile, IRCC și ROBOR. IRCC-ul a ajuns la 5,71% în luna ianuarie, iar previziunile economiștilor nu sunt deloc optimiste. Ei vorbesc despre un IRCC care va ajunge peste 6%. În acest context, ratele românilor au crescut cu câteva sute de lei.

Astfel, dacă în 2022, ROBOR a luat un avans serios, de la la 3%, cât era la începutul anului, la 8% către final. Anul acesta, însă IRCC este cel care va înregistra creșteri mai mari.

În trimestrul trei al anului 2021, IRCC era de 1,17%, iar în trimestrul trei al anului 2022 a ajuns la 5,71%. Iar acest lucru a dus la o majorare uriașă a ratelor, dat fiind că unii români au contractat credite pe vremea când IRCC era la 1,08%.