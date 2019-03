Ministrul Sănătății a efectuat mai multe controale inopinate în spitalele publice și private. Ce nereguli s-au descoperit la Spitalul Județean din Ploiești

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat în cadrul emisiunii „Jurnalul de seară”, de la Digi24, că a făcut mai multe controale inopinate la spitale. În noaptea de vineri spre sâmbătă, s-a făcut un control inopinat și la Spitalul Județean din Ploiești și s-au descoperit nereguli la Unitatea de Primiri Urgențe.





Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a descoperit, la ultimul control, de la Spitalul Județean din Ploiești, probleme la Unitatea de Primiri Urgențe. Aceste probleme țin de modalitatea în care sunt tratați pacienții, felul în care li se vorbește şi comportamentul cadrelor medicale. Sorina Pintea a mai specificat că a găsit nereguli și în ce privește curățenia.

„Am primit de-a lungul timpului mai multe sesizări privind ceea ce se întâmplă în Spitalul Județean Ploiești, pe de o parte, iar pe de altă parte cred că e cazul să ne preocupăm real de siguranța pacientului. Investim bani în sistemul de sănătate, banii aceștia nu se regăsesc în creșterea calității actului medical”, a declarat Sorin Pintea, la Digi24, informează portalsm.ro.

„La Unitatea Primi Urgențe, aparținătorii așteaptă în timp ce pacienții sunt tratați de către medici, dar nu primesc vești. O doamnă, de exemplu, spunea că așteaptă de la ora 9:00, era peste ora 12:00, și nu știa ce se întâmplă cu soțul ei. Mi se pare anormal ca timp de trei ore cineva să nu o informeze ceea ce se întâmplă”, a adăugat ministrul.

„Apoi am vizitat o secție renovată, secție care avea foarte mulți pacienți – 90 de paturi, 84 de pacienți – dar acolo curățenia lăsa de dorit. Or, dacă discutăm despre siguranța pacientului începem de la lucruri esențiale. În primul rând vreau să spun că sunt foarte răcită, am o rinită puternică, nu prea simt mirosurile, dar imaginați-vă că am simțit în acea secție un miros neplăcut. Pe de altă parte, erau materiale în secția respectivă care nu puteau fi dezinfectate și atunci vorbim despre infecții”, a mai spus Pintea.

