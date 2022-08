Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, marginalizat de Putin. Comandanții de pe front îi raportează acum direct lui Putin

Din cauza problemelor armatei ruse în războiul din Ucraina, Serghei Șoigu este marginalizat de Putin. Acum, comandanții de pe front sunt cei care îi dau informațiile direct președintelui rus.

Serviciile secrete britanice au afirmat că cel mai probabil, Serghei Șoigu este acum ridiculizat de către ofițerii și militarii ruși cu experiență pe front, pentru ineficiența cu care a condus armata. De asemenea, britanicii afirmă că rușii bat în prezent pasul pe loc.

Astfel, ministerul britanic al apărării consideră că Șoigu s-a luptat mult timp pentru a-și depăși lipsa de experiență militară. El și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în sectorul construcțiilor și în cadrul ministerului situațiilor de urgență.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 August 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/UbLfTGATDr

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YCp7fMLXU9

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 29, 2022