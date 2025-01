Politica Ministrul Finanţelor, cu ochii pe cheltuielile publice. Ce pregătește ANAF pentru români







Tanczos Barna a anunțat că deși este zi liberă, bugetul nu poate aștepta. Ministrul Finanțelor spune, de asemenea, că a avut mai multe ântâlniri în care a abordat subiecte precum cheltuielile publice pe 2025.

Tanczos Barna, cu ochii pe cheltuielile publice

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a explicat că a evaluat împreună cu conducerea ANAF modul în care s-a atins un procent de 98,9% în realizarea obiectivelor de încasare, generând astfel 71 miliarde de lei în plus față de încasările din 2023.

De asemenea, a început să identifice măsuri prin care Direcția Antifraudă și Autoritatea Vamală pot îmbunătăți eficiența activităților de combatere a evaziunii fiscale. Ministrul subliniază că acest an reprezintă un an al solidarității, în care statul trebuie să exercite un control strict asupra cheltuielilor publice.

„Deși e zi liberă, bugetul nu poate aștepta. Astăzi am avut mai multe întâlniri în care am discutat despre perspectivele macroeconomice pentru 2025, cu partenerii Ministerului Finanțelor”, anunță Tanczos Barna.

Planul ministrului cu cei de la ANAF

Tanczos Barna, cu ochii pe cheltuielile publice. Sursa foto: Facebook

Tanczos Barna: Anul acesta va fi anul solidarității

Tanczos Barna mai anunță faptul că anul acesta va fi consacrat solidarității, un an în care autoritățile trebuie să asigure un control riguros asupra cheltuielilor publice.

„Anul acesta va fi anul solidarității, anul în care statul trebuie să exercite un control riguros al cheltuielilor publice. Reformele implementate de Guvern vor duce la crearea unui stat mai suplu, în slujba cetățeanului, un stat care este în același timp un partener corect al antreprenorior. Trebuie să continuăm măsurile de susținere a economiei, să menținem nivelul investițiilor şi să protejăm cetățenii de creșterea prețurilor”, a concluzionat ministrul în postarea sa de pe social media.