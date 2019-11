„Eu am un proiect în Parlament de eliminare a pensiilor speciale în afara celor pentru militari. PSD a votat împotrivă. Sper ca acum la Camera Deputaților să găsesc mai multă susținere și să-l trecem și atunci am face o economie. E clar că noi vrem un sistem de pensii pe contributivitate pentru toată lumea. Este ceea ce ne dorim, nu vrem să avem două Românii. Nu e nimeni mai special în România.

Toți plătim contributivități, să luăm aceeași pensie. Există mai multe soluții la care ne uităm. Eu aș prefera prin dezbatere în Parlament, să fie clar proiect de lege – poate al meu, dacă nu poate alt proiect de lege – dar aș vrea să găsim soluția în dezbatere în Parlament și este și soluția favorită a premierului”, a declarat joi seara Florin Cîțu, la Digi24.

În ceea ce privește chestiunea „salariilor nesimțite” de la stat, ministrul de finanțe spune că problema se va rezolva prin reorganizarea ministerelor. „Și la ANAF, și la Ministerul Finanțelor Publice vor dispărea multe dintre aceste probleme. Sper și sunt sigur că mulți dintre colegii mei vor face ceea ce fac și eu. Vor reorganiza și vor da curs, pentru că noi am fost cei care am spus asta, am fost cei care am atacat salarii nesimțite, pensii nesimțite, pensii speciale. Sunt sigur că mulți dintre colegii mei vor face la fel”, a mai spus Florin Cîțu.

Plata facturilor restante

Ministrul de Finanțe a explicat și cum răspunde acuzațiilor aduse de Lia Olguța Vasilescu privind situația bugetară.

„Noi nu suntem ticăloși, noi nu vrem să aruncăm responsabilitatea unor guvernanți pe spinarea cetățenilor din România. Cum să amâni plata unor facturi? Chiar așa? Adică sunt oameni care așteaptă prin companii, care dacă nu primesc aceste facturi trebuie să se împrumute de la bănci, să ai dobânzi, sau unele să dea faliment.

Sunt oameni care au plătit contribuții la bugetul de stat și apoi companiile trebuie să primească decontarea concediilor medicale. Cum să faci așa ceva, cum să-ți permiți public? Și mie mi se pare că aici acest îndemn este un îndemn la furt sau fraudă. Nu știu, ar trebui cineva să se gândească la acel îndemn vădit al doamnei Olguța de a spune să nu se plătească facturile. Pare ceva ilegal aici. Eu așa zic.

Era o metodă de lucru (a guvernului PSD – n.r.). Nu vedeți? E ceea ce ne cere să facem, e exact ceea ce au făcut ei trei ani de zile. Să amâni plăți când acești oameni au contracte cu statul și așteaptă banii, cum să faci așa ceva? Cum să-ți bați joc de oameni și de companii? Oameni care așteaptă salarii. Companiile de unde plătesc salariile respective? Din acești bani, pe care îi așteaptă că au făcut lucrările. Sunt companii care au plecat, în construcții și așa mai departe, pentru că nu primesc banii.

O ticăloșie mai mare eu n-am văzut și să ai și tupeul să vii public să spui că așa ar trebui să facă un guvern… Niciodată nu faci asta! Și eu vă spun, este un îndemn la o deturnare de fonduri sau ceva ilegal, nu știu exact, dar să spui să nu se efectueze plăți ca să arăți un deficit superficial este îngrozitor”, a mai spus Florin Cîțu la Digi24.

Te-ar putea interesa și: